Újabb szállítórepülőt kap a honvédség - ezt kell tudni az Embraer KC-390-ről

A Magyar Honvédség két KC-390 Millennium típusú katonai szállítórepülőgépet vásárolt Brazíliából, amelyek idén, illetve jövőre állnak hadrendbe. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa az InfoRádióban kiemelte: fontos eszközről van szó, amely az An-26-os szállító repülőgépek váltótípusa.

A KC-390-es egy teljesen új fejlesztés, 2015-ben repült a prototípus először, és aztán fokozatosan érkeztek az érdeklődők. A Magyar Honvédség a típus második megrendelője. Az európai államok közül Ausztria, Hollandia és Portugália rendelt már azóta ebből a repülőgéptípusból. Ez egyébként fontos a Magyar Honvédség szempontjából is, hiszen azt jelenti, hogy a közvetlen katonai szövetségi rendszerben, például a NATO-ban és az Európai Unióban a közös műveletek végrehajtása az azonos típusú gépekkel sokkal egyszerűbb.

Az előzetes információk alapján a 80 felfegyverzett vagy 64 ejtőernyős katona fér el a KC-390-esben, azaz akár különleges műveleti feladatok támogatására is bevethető, illetve haditechnikai eszközöket is képes szállítani.

"Nagyméretű szállítógépről van szó. Típustól függően egy vagy két páncélozott járművet, vagy akár egy helikoptert is – nyilván megfelelően összecsomagolva – be lehet helyezni és el lehet szállítani a vele, ami ez egy fontos hozzáadott érték. Alkalmas légi utántöltésre, vagyis képes repülés közben fölvenni üzemanyagot, illetve ő maga is tud más gépeket légi utántöltéssel támogatni" – mondta Csiki Varga Tamás. Utóbbi nagy előny, hiszen a Magyar Honvédség Gripen vadászrepülőgépei is utántölthetők a levegőben. Mindemellett a gépet orvosi evakuációs feladatokra is fel lehet készíteni a megfelelő orvosi berendezések beépítésével, ekkor pedig a kutató-mentő feladatokat lehet támogatni vele például valamilyen hadműveleti területen.

"Két ilyen szállítógépet rendelt a honvédség, az a minimális racionális mennyiség, mert akkor az egyik üzemben van, egyet pedig felkészítenek. De abszolút logikus lenne legalább egy harmadiknak a beszerzése, amire egyébként a nyílt források szerint van is terv" – mondta a szakértő. Hozzátette, akár többet is lehetne belőle vásárolni, ennek az anyagi lehetőségek szabnak majd határt. Az európai államok is általában 4-5 darabot rendeltek a repülőgépből.

Eddig döntően pozitívak az üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatok. A gépet egyébként a C-130-as amerikai szállítórepülőgép váltótípusának szánja a gyártó, a brazil Embraer cég. A C-130-as egy nagyon sok országban hadrendben álló repülőgép, de az életciklusa most már a vége felé tart. A KC-390 Millennium üzemideje az előzetes gyártói információk szerint akár 30 év is lehet, de ez persze nyilván a repülési idejétől is függ majd.

A magyar haderőfejlesztéssel kapcsolatban Csiki Varga Tamás úgy fogalmazott, hogy valahol a terv fele és a kétharmada között járhat. A megrendelt haditechnikai eszközök jelentős része már megérkezett – így például a helikopterek és a tüzérségi eszközök –, illetve a gyártókapacitás is felállt, vagy már működik is adott esetben (Lynx, Gidran). Az eszközök döntő többségének 2028-ig meg kell érkeznie, hiszen a szárazföldi haderőfejlesztés egyik legfontosabb sarokpontja 2028-ban a NATO-nak felajánlott nehézdandár felszerelése – emlékeztetett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa. Mindemellett van számos olyan elem, amely részben még opcionális, tehát az anyagi forrásoktól is függ, részben pedig a hosszú távú beszerzési tervekben szerepelhet légvédelem, rakétavédelem, nagy hatótávolságú precíziós tüzérség esetleges megvétele. Ha születik ilyen politikai döntés, akkor ezek megvásárlása átnyúlik a 2030-as évekre.