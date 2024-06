Bővültek a lehetőségek az Otthonfelújítási Programban és enyhültek a hitelfelvételi feltételek - nap hírei

A korábbi tervekhez képest bővültek az otthonfelújítási lehetőségek és enyhültek a hitelfelvételi feltételek is. A kérelmeket a lakosok július elsejétől nyújthatják be az MFB Pont Plusz lakossági hálózat fiókjaiban. A végleges pályázati felhívás hétfőtől került fel az energiaügyi tárca honlapjára. Az Energiaügyi, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium közös közleménye szerint a futamidő 8 évről a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 évre emelkedett. Ezzel csökkent a havi törlesztőrészlet, az előzőleg kalkulált 25-36 ezer forinttal szemben 14-25 ezer forint lesz. Emellett a fűtéskorszerűsítés hőszivattyús rendszer telepítésével is megvalósítható, a nyílászárók pedig nem csak műanyagból, de fából is lehetnek.

Benyújtotta a Kúriának a főpolgármester-választás eredményének megsemmisítéséről és a szavazás megismétléséről szóló kérelmét Karácsony Gergely. A főpolgármester Facebook-videójában továbbra is úgy véli: az érvénytelen szavazatok újra-számolásánál sérültek azok a törvényi garanciák, amelyek kizárnák a választási visszaélést. Vitézy Dávid azt közölte: áll elébe a megismételt választásnak, Egyben azt is hangsúlyozta: ő a 4., és a 7., kerületben kér megismételt választást a Kúriától a szerinte elkövetett visszaélések miatt.

Győrben az újraszámolás után is az ellenzék jelöltje Pintér Bence nyerte a polgármester-választást. A Tiszta Szívvel a Városért Egyesület, az LMP és a Momentum jelöltje 440 helyett 445 szavazatot kapott, míg az eddigi polgármester, Dézsi Csaba András szavazatainak száma néggyel csökkent. Győr hét szavazókörében számolták újra a polgármester-jelöltekre június 9-én leadott szavazatokat.

Megkezdődtek és július 3-ig tartanak a középszintű szóbeli érettségi vizsgák. 1.161 helyszínen, 3.150 vizsgabizottság előtt, csaknem 290 ezer középszintű szóbelit tartanak. A vizsgabizottságok ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján olvasható részletes tájékoztatás.

Megjelent a következő tanév rendjének tervezete a Belügyminisztérium oldalán. Az első tanítási nap szeptember 2-a lesz, az utolsó 2025. június 20.-a. A végzős középiskolásoknak 2025. április 30-án ér véget a tanév. Az őszi szünet október 26-tól november 3-ig, a bő két hetes téli szünet december 21-től január 5-ig tart majd.

Már lehet regisztrálni a Nyári diákmunka programra, amelyre az idén 3,8 milliárd forintot fordít a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca 20 ezer fiatal munkába állására számít. A programra a 16 és 25 év közötti, nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban éppen nem álló és vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező diákok jelentkezhetnek.

Zsigmond Gábor történész, kulturális turisztikai szakközgazdász vezeti a jövőben a Magyar Nemzeti Múzeumot. Az új főigazgató személyét Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke jelentette be a távozó Csák János kulturális és innovációs miniszter jóváhagyásával.

2040-ig kell megépülnie a Budapest-Bukarest nagy sebességű vasútnak – egyebek mellett ezt is tartalmazza a TEN-T transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztéséről szóló új uniós rendelet. Az új törvény három ütemben írja elő a hálózat kiépítését: 2030-ig a törzshálózat, 2040-ig a kiterjesztett törzshálózat, 2050-ig a teljes hálózat valósul meg.

Az uniós testületek vezetői pozícióinak elosztásáról tárgyalnak az este kezdődött informális európai uniós csúcstalálkozó résztvevői. Hivatalos döntés csak a június 27–28-i értekezleten lesz, de már most megegyezés lehet a jelöltekről. A tagállamok most abban állapodhatnak meg, hogy támogatják a néppárti Ursula von der Leyen második ciklusát az Európai Bizottság élén, míg az az Európai Tanács vezetésével a portugál António Costát bízhatják meg. Az Európai Parlament elnöke továbbra is a máltai Roberta Metsola lehet, míg az unió kül és biztonságpolitikai főképviselője az észt kormányfő, Kaja Kallas lehet.

Magyarország az Európai Unió soros elnökeként arra fog törekedni, hogy a közösség és Izrael együttműködését visszahelyezze a kölcsönös tisztelet alapjaira – mondta a külgazdasági és külügyminiszter izraeli hivatali partnerével közös sajtótájékoztatóján.Szijjártó Péter közölte: a tervek szerint a magyar elnökségi időszak alatt megrendezik az Európai Unió és Izrael közötti társulási tanács ülését.

Feloszlatta háborús kabinetjét az izraeli miniszterelnök, miután egy héttel ezelőtt kilépett a testületből az ellenzéki Beni Ganz, volt védelmi miniszter. A testület feladatait a Benjamin Netanjahun kívül kilenc miniszterből álló biztonsági kabinet veszi át és hoz majd döntéseket a gázai hadművelettel kapcsolatban.

A NATO főtitkára szerint az észak-atlanti szövetség több mint 20 tagállama teljesíti idén az elvárt 2 százalékos GDP-arányos védelmi költségvetési kiadást. Jens Stoltenberg több napos amerikai látogatásának első napján tartott beszédében beszélt erről Washingtonban. A szövetség főtitkára arra utalt, hogy az adatok szerint Oroszország ukrajnai háborújának megkezdése előtt, 2021-ben, a NATO akkori 30 tagállamából, csupán 6 teljesítette ezt az elvárást.