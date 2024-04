Az egyik legkeményebb harc ezért a polgármesteri székért folyhat

Budapest I. kerülete méretét tekintve az egyik legkisebb, mégis a legnagyobb politikai vita alakult ki az önkormányzati választásra. A 21 évig fideszes vezetésű kerületben 2019-ben valamivel több mint száz szavazat döntött az ellenzéki összefogás színeiben induló V. Naszályi Márta javára.

A Fidesz vélhetően ezért, illetve a kerület szimbolikus jelentősége miatt koncentrál eakkora energiát ide: itt található a Karmelita, a Sándor-palota és a Budavári Palota is. Az ellenzéki támogatással megválasztott és újrainduló V. Naszályi Mártát a fideszes Böröcz és kampánya hétről hétre újabb vádakkal veszi célba, miközben a polgármester állítja: mindez alaptalan lejáratási kísérlet – olvasható a Telex cikkében.

A korábban kifejezetten jobboldalinak számító budapesti I. kerületben 2019-ben – a rendszerváltás óta először – nem jobboldali győzelem született. A párbeszédes V. Naszályi Márta az 1998 óta regnáló fideszes polgármestert, Nagy Gábor Tamást váltotta. Az eredmény viszont igen szoros volt: Nagy mindössze 121 szavazattal kapott ki, egy harmadik független jelölt pedig 542 szavazatot vitt el. A számokból látszik, hogy várhatóan most sem sok szavazat dönt majd egyik vagy másik jelölt javára. Sok múlhat egy másik változáson is: 2019-hez képest kevesebb lett a választókerületek száma, 10 helyett most csak nyolc.

A 2019-es választás az ellenzék szempontjából kedvezően alakult: V. Naszályiék 10-5 arányban többséget szereztek a kerületben, de az ellenzéki előny fokozatosan elkopott, Budavár csatatérré vált. Először a két jobbikos képviselő kezdett el együtt szavazni a Fidesszel – egyikük Varga Dániel már Böröcz oldalán indul –, de a hab a tortán az volt, amikor egy időközin az egyik ellenzéki helyre a fideszes Fazekas Csillát választották. Ezzel végképp megszűnt V. Naszályi többsége.

Az utóbbi másfél évben a testületi ülések emiatt leginkább egymás vádolásával, oda vissza mutogatással teltek.

A Fidesz állítja: a polgármester sok esetben nem hajtotta végre azt amit megszavaztak, miközben a kormánypárti többség nem volt hajlandó a V. Naszályi által előterjesztett dolgokat megszavazni, vagy napirendre venni. A kormánypártok a Sára Botond (épp szabadságon van polgármesteri kampánya miatt) által vezetett kormányhivatal az önkormányzatot elmarasztaló döntéseire hivatkoznak.

V. Naszályi a kormányhivatal hozzáállása miatt bírósághoz is fordult: állítása szerint hiába keresik meg Sáráékat bizonyos ügyekben, reakciót szinte semmire nem kapnak, miközben más kérdésekben törvénysértő döntéseket hoznak.

V. Naszályi Márta 2010 óta önkormányzati képviselő a kerületben, kezdetekben az LMP, majd a Párbeszéd színeiben politizált. Képviselői helyét 2019-ben a teljes ellenzék támogatásával cserélte polgármesterire, azt pedig már tavaly bejelentette, hogy mindenképp újraindul. Idén tavaszra össze is állt a kerületi választási szövetség, amiben az MSZP, a DK, a Momentum és a Párbeszéd vesz részt, az LMP és a Jobbik ezúttal kimaradt.

A polgármester az őt célzó támadásokról a lapnak azt mondta, hogy valójában nincs sok valódi "ügy", egy-két dolgot ismétel a Fidesz megállás nélkül. V. Naszályi Márta szerint azért zajlik ellene lejárató kampány, mert a Fidesznek „nagyon-nagyon fájt, hogy elvesztették ezt a kerületet, mert ez presztízskérdés is”.

A polgármester szerint több olyan eset is volt, amikor a Fidesz valamilyen formában akadályozta munkájában, majd azt híresztelték, hogy „a polgármester ezt nem hajlandó megcsinálni”. Példaként említette a köztisztaságot: „Állandóan azzal jönnek, hogy mi ezt nem csináljuk meg, de a költségvetésből a köztisztaságra szánt sorokat lehúzzák”. Állítása szerint volt mikor többlettakarítást terjesztettek elő, de a fideszes többség leszavazta, majd másnap kimentek, hogy „ők itt takarítanak, mert a polgármester nem csinál semmit”.

V. Naszályi Márta a választás várható kimeneteléről elmondta: annak ellenére, hogy a közvélemény-kutatások alapján neki áll a zászló, nem szeretné elbízni magát, mert valóban választási csatatér a kerület. A saját jelölttel induló Kutyapárt szavazóknak azt üzente polgármester, hogy ő is elkötelezett a részvételi demokrácia és az átlátható működés mellett, őket is szeretné megszólítani, nagyon számít az ő szavazataikra is. A kerületben létrejött négypárti (DK-MSZP-Párbeszéd-Momentum) megállapodásból kimaradó LMP-ről pedig azt mondta: „Emiatt szomorú vagyok, szerettem volna, hogy részesei legyenek ennek a koalíciónak”, és továbbra is várja, hogy esetleg beálljanak mögé.

A Fidelitas korábbi elnöke, a volt országgyűlési képviselő, Böröcz László a Fidesz polgármesterjelöltje az I. kerületben. A politikus annak ellenére, hogy nem képviselő Budaváron, hosszú ideje foglalkozik a kerülettel, a helyi Fidesz elnökeként már tavaly is ő nyilatkozott az úgynevezett Ruszwurm-ügyben. A politikus végül februárban hivatalosan is bejelentette indulását.

Böröcz László szerint a választás tétje, hogy „rend és fejlődés vár-e az I. kerületre, vagy marad a rendetlenség és az elképzelések nélküli sodródás”. A Fidesz polgármesterjelöltje a Telex kérdésére azt írta, hogy V. Naszályi Márta „szeszélyes vezetési stílusának” következménye az is, hogy már a negyedik jegyzőnél tart ebben a ciklusban. „A frissen igazolt jegyző szolgálatait aztán már a próbaideje végén másfél millió forinttal honorálta, amihez még 3,6 milliót kapott az év végén” – tette hozzá Böröcz. Szerinte ezek csak tünetek, a kerület polgárai viszont az utcákon tapasztalják mivel jár ez a „sodródás”. Böröcz felidézte, hogy 2500 kerületi családot kérdeztek meg, amiből kiderült: a kerületeiknek a köztisztasággal, a parkolással van a legnagyobb problémájuk, de hiányolják a felelős kutyatartás feltételeit és a rendes fejlesztéseket is.

A választás várható kimeneteléről Böröcz László azt írta, győzelemre készülnek, mert „minden adott a polgármester-váltáshoz és egy új irányhoz”.

Kemény kampányra készülnek, kritikusak lesznek a városvezetéssel, de inkább arról beszélnek majd mit kezdenének a kerülettel.

A kerületben a két látványosan csatázó fél mellett indul a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is. Nánánisé Abonyi Gyöngyi indulását akkor jelentette be a párt, amikor kihátráltak a V. kerületben Juhász Péter mögül. Abonyi bemutatkozása szerint 22 évig a rendőrségnél szolgált, de úgy érezte, hogy a rendőrség már nem az, ahová korábban belépett. Szerinte a jogi bűvészkedés és acsarkodás helyett a Fidesznek és a polgármesternek is valós problémákkal kellene foglalkoznia. „A kerületben állóháború alakult ki a polgármester asszony és a testületi többségben lévő Fidesz között” – írta a lap kérdéseire.

Szerinte a most kialakult helyzet mind a Fidesznek, mind a polgármesternek megfelel: „Felállították a színpadot, mi nézhetjük a show-t.”

A Kutyapárt ezzel szemben azt szeretné, ha a döntéshozatal működne. Konkrét problémák közé sorolta a Déli pályaudvar állapotát, de elkezdenék a Mészáros utcai rozsdaövezet rehabilitációját is. Állítása szerint Abonyi rendszeresen járt a testületi ülésekre, amiknek szintje mára „elfogadhatatlan szintre süllyedt”. Azt tapasztalta mindkét oldalról, hogy a politikai érdekük sokkal előrébb van, mint a kerületé. Szerinte épp ebben más a Kutyapárt: „Nem hiszem, hogy a különböző támogatásokat csupán azért nem kellene odaadni, mert nem tetszik, hogy ki arathatja le velük a politikai babérokat”.

Nánásiné Abonyi Gyöngyi megerősítette, hogy minden választókerületben lesz kutyapártos jelölt is. „Nagyon remélem, hogy jelentősen befolyásolja az indulásunk a végeredményt, és természetesen a mi javunkra!

Miután 2019-ben még ötpárti megállapodás volt a kerületben, a Telex megkereste az idén kimaradó LMP-t, terveznek-e saját jelölttel elindulni a választáson. Csárdi Antal, a körzet országgyűlési képviselője elmondta: saját jelöltjük nem lesz, mert nem szeretnék rontani az ellenzéki jelölt esélyét a fideszessel szemben.

Csárdi viszont éles kritikát fogalmazott meg mind Böröczről, mind V. Naszályiról: szerinte mindketten nagyon gyenge jelöltek.

V. Naszályit pedig hosszú idő óta a legrosszabb városvezetőnek tartja. Ezentúl azonban nem terveznek beszállni a kampányba, se polgármesterjelöltjük, se egyéni jelöltjeik nem lesznek Budaváron. V. Naszályinak egyébként lesz egy harmadik kihívója is: a Mi Hazánk is saját polgármesterjelöltet indít Budaváron. A párt már korábban bejelentette, hogy mind a 23 kerületben saját jelöltekkel fut neki a választásnak, az I. kerületben Árendás Mónikát indítják.

A kerületért már a kampány előtt is hatalmas harc zajlott. Ha az utóbbi hónapok hangulatában folytatódik minden, akkor ez a csata csak fokozódni fog. A Fidesznek valóban nagy győzelem lenne visszahódítani Buda egy részét, miközben az ellenzéknek nagy arcvesztés lenne, ha elbuknák azt, amit 20 év után megszereztek - vélekedik a Telex. És akkor ott a harmadik és a negyedik jelölt is, akiknek akár hatásuk is lehet a végeredményre, ha ismét csak pár száz szavazaton dől el a Budavár jövője.