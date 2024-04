Orbán Viktor: eljött az idő, hogy Budapest után Brüsszelben is megmentsük a szabadságot

"Csak a béke! Csak a Fidesz!" jelszóval adott péntek délutáni pártkampánynyitó rendezvényén úgynevezett választási "manifesztumot" Orbán Viktor pártelnök. Ismert, június 9-én önkormányzati és EP-választásokat tartanak Magyarországon, szerdán Szentkirályi Alexandra fideszes főpolgármester-jelölt már megtartotta kampánynyitóját.

Húsz éve minden európai választást megnyertünk, azt javaslom, nyerjük meg ezt is – kezdte beszédét a miniszterelnök. De közben meg kell őrizni a szerénységet. Az ellenfelek közben eljátszották a becsületüket, elfeledkeztek az alázatról – tette hozzá –, "ezért kapunk bizalmat újra és újra".

"Ha nyerni akarunk, világosan kell látnunk, és vállalnunk is kell, hogy kik vagyunk. Mi vagyunk, akik talpra állították a gazdaságot, amit Gyurcsány csődbe vitt, ma egymillió emberrel több dolgozik Magyarországon. Mi vagyunk, akik munkát adtak a romáknak, kétszer annyian dolgoznak, mint 2010-ben. Most is számíthatnak ránk. Mi vagyunk azok, akik elérték, hogy a minimálbér 3,5-szörösére nőtt, az átlagbér pedig megháromszorozódott, akik visszaadták a 13. havi nyugdíjat, akik fel fogják számolni a szegénységet, amit a baloldal itt hagyott maga után" – sorolta Orbán Viktor.

Szerinte semmilyen baloldali bajkeverés nem írhatja felül a valóságot, 2010-ben 3 millió autójuk volt a magyaroknak, ma 4,2 milló, a megtakarítások értéke öt és félszeresére emelkedett.

"Az emberek jobban élnek, mint 14 éve, ezért akarják újra és újra, hogy folytassuk a munkánkat. Ne legyünk álszerények, ennek a választásnak is mi vagyunk a toronymagas esélyesei" – foglalta össze.

Brüsszeli veszély

Megfogalmazása szerint recseg-ropog az az Európa, ami után vágyakoztunk, Brüsszelben baj van, a zöld átállás katasztrófa, a mezőgazdaság összeomlóban, a migránsok ömlenek át a határon, a gyerekeket pedig át akarják nevelni.

"A brüsszeli vezetés nem érdemel még egy esélyt, Brüsszelben változás kell. Azt is tudjuk, hogy ez magától nem fog megtörténni. El kell foglalnunk Brüsszelt, félre kell tolnunk a brüsszeli bürokratákat. Ha ezt nem tesszük, súlyos árat fogunk fizetni" – figyelmeztetett.

A héten – mint felidézte – Brüsszelben is beindította a kampányt, "be is tiltották a rendezvényt", majd idézett abból a szövegből, amely indokolta a brüsszeli konzervatív konferencia betiltását – ismert, később a betiltást visszavonták. Azt a részt idézte, amely szerint a rendezvényt azért nem lehet megtartani, mert az esemény célja, hogy egybegyűjtse a nemzeti konzervatív nézeteket valló akadémikusokat, a kultúra és a politika képviselőit, és mert ezek az emberek a vallásos nézeteket valló jobboldalhoz tartoznak.

Európa szerinte ma "a határon egyensúlyoz", ezért eljött az idő, hogy "Budapest után Brüsszelben is megmentsük a szabadságot".

Szerinte most a kontinenst a háborús készülődés uralja, a vezetők már belesodródtak a háborúba, a háborút a sajátjuknak tekintik, ekként vívják.

"Először csak sisakküldésről van szó, aztán szankciók, majd fegyverek, harckocsik, repülők, pénzügyi segélyek. Most valahol 100 milliárdnál járunk euróban, de a helyzet nem javul, egy lépésre vagyunk attól, hogy Európa katonákat küldjön Ukrajnába. Brüsszel a tűzzel játszik, amit csinál, az istenkísértés" – nyomatékosította, hozzátéve, a világháborúkat az elején sosem hívták világháborúnak.

Meggyőződése, hogy a háborúból ki kell maradni, ez nem Magyarország háborúja, az ország nem lehet nagyhatalmak játékszere, minden szövetségben a békét kell képviselni. Megerősítette: amíg nemzeti kormány lesz, Magyarország nem lép be az ukrajnai háborúba senkinek az oldalán.

A baloldalt ismét háborúpártinak nevezte, amely Soros György segítségével akar kormányváltást elérni, bábkormányt létrehozva.

"Meg kell védeni a magyarok békéjét és biztonságát, a családjainkat, no migration, no gender, no war" - mondta a Fidesz elnöke.