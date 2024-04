Nem lesz olcsóbb idén a belföldi nyaralás, de azért van jó hír is

A belföldi úti célok közül 2024-ben is a Balaton lesz a legnépszerűbb, az északi és a déli partra egyaránt szívesen utazunk majd, de Hévíz környéke, illetőleg a Budapesthez legközelebbi partszakasz is benépesülhet a nyári időszakban – fogalmazott az InfoRádióban Kiss Róbert Richard.

Jó hír, hogy már nagyon sok szálláshely megújult, vagyis a már három-négycsillagos szálláshelyeken is jobb minőségű szobákat kaphatnak az utazók, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt.

Emellett új szálláshelyek is létesültek, továbbá ismét a reneszánszát éli a kempingkultúra, tekintettel arra, hogy ezen a téren is sok minden fejődött, nagyon szépen megcsináltak jó pár közösségi szálláshelyet, és már „bátran elmehetünk a mosdóba” – jegyezte meg a turisztikai szakember, aki szerint ilyen téren a Balaton lehet a legnépszerűbb most is.

Várhatóan sokan utaznak majd a vidéki településekről Budapestre a különböző eseményekre, például az augusztus 20. környéki ünnepségsorozatra, továbbá a fürdővárosok is nagy népszerűségnek fognak örvendeni az idei szezonban – köztük például Hajdúszoboszló és Sárvár környéke. Kiss Róbert Richard elmondása szerint sokat fejlődött Északkelet-Magyarország, aminek köszönhetően például Sátoraljaújhely is a kedvelt úti célok közé tartozik a kalandparkkal és más nevezetességekkel. Szintén divatos Gyula, Makó és Győr környéke, a kisebb területek közül pedig – kedvelt vendégházai miatt – az Őrség népszerű. "Ha azt nézzük, hogy lakosságarányosan hova megy a legtöbb turista, akkor a Heves vármegyei – kétezres lélekszámnál kisebb – Noszvaj mindenképp kiemelendő, ahol a sok-sok rendezvény miatt rengeteg turista fordul meg" – tette hozzá a Világszám szerkesztő-műsorvezetője.

A belföldi nyaralások árait illetően Kiss Róbert Richard úgy fogalmazott, hogy az infláció csökkenése ellenére nehéz olyan szolgáltatót találni, aki azt mondaná, hogy „na akkor én most árat csökkentek”. Így inkább az várható, hogy nem lesz olyan szintű az árnövekedés, amit túlságosan sokan megéreznének belföldön.

A januári adatok alapján 7-8 százalékos drágulás lesz a hazai idegenforgalmi szektor jó pár szegmenségében, szemben a külföldi utazásokkal, amelyek ennél „jóval keményebben drágultak”

– mondta. Összességében viszont az látható, hogy a szolgáltatások színvonala is emelkedik sokfelé, és rengeteg élménnyel – gasztró- és kulturális fesztiválokkal, történelmi érdekességekkel – várják majd a nyaralni vágyókat a magyarországi szálláshelyek.

„Ismét lesznek fesztiválok, ismét lesznek olyan élmények, amelyek egy kicsit túlmutatnak azon, hogy lemegyünk mondjuk fürdeni a Velencei-tóhoz, a Balatonhoz vagy akár a Tisza-tóhoz” – fogalmazott a turisztikai szakértő, aki szerint annak ellenére, hogy nyáron szeretünk strandolni, sokan választanak majd olyan úti célokat, ahol valamilyen élményben lehet részük.