A Rheinmetall olyan gyárat épít Szegeden, amely egész Európában egyedülálló lesz

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Rheinmetall német hadi- és járműipari vállalat Szegeden építi meg negyedik magyarországi telephelyét, amely a cégcsoport első hibrid üzeme lesz, ugyanis a civil üzletág és a védelmi technológiai tevékenység egy fedél alatt zajlik majd. A szegedi gyár alapkövét kedden tették le, és a tervek szerint 2025 végétől már megkezdődhet a termelés is. Az új üzemben – amely háromszáz új munkahelyet teremt – élenjáró technológiával az elektromobilitás és a hidrogénüzemű járművek számára gyártanak majd eszközöket.

A létesítményt 63 millió eurós (mintegy 25 milliárd forintos) beruházással alakítják ki.

Hecker Flórián szerint eddig soha nem látott gyár épül Magyarországon, mert a szegedi üzem nemcsak a védelmi ipart szolgálja ki, hanem az ígéretek szerint a civil szegmensben is végez majd gyártói munkát. A vg.hu munkatársa az InfoRádióban elmondta: a Rheinmetallt legtöbbször a világ egyik legnagyobb hadiipari cégeként szokták emlegetni, pedig a német cégcsoport a járműiparban is meghatározó szereplő. Egy olyan technológiai csoportról van szó, amely az alkatrészgyártás mellett különböző rendszereket és szolgáltatásokat is fejleszt. Az újságíró emlékeztetett, hogy az utóbbi években egyre markánsabbá vált a magyar érdekeltség a Rheinmetall körül, hiszen korábban három telephelyet is építettek hazánkban.

A Rheinmetall világszerte huszonkét gyárat működtett, és ha felépül a szegedi üzem, Magyarországon már négy helyen lesz jelen a vállalat.

„Ez jól szemlélteti, mekkora a német cég beágyazottsága a magyar gazdaságban”

– jegyezte meg Hecker Flórián.

Az alapkőletételen beszédet mondott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is, aki kiemelte, hogy a szegedi üzem Európa egyik meghatározó kutatás-fejlesztési projektje, amely nemcsak munkahelyeket teremt, hanem a tudást is bevonzza.

A Rheinmetall többi gyárában főleg termelést, illetve összeszerelési munkát végeznek, Szegeden azonban mindezek mellett

kutatási és fejlesztési tevékenységeket is folytatnak majd, így feltehetően kiemelt figyelmet kap külföldön is az újabb magyarországi telephely.

„Egy olyan új egységgel bővül a magyar ipari infrastruktúra, ami eddig nem volt jellemző itthon” – tette hozzá az újságíró.

A szegedi üzemben a hadiipari eszközök, gépek és berendezések mellett alkatrészeket is gyártanak majd különböző járművek, így például elektromos autók számára is. Jó hír a civil szektor szereplőinek, hogy az új telephelyen nanoszerkezetű kondenzátorokat is előállítanak, továbbá hidrogénmobilitásban használható eszközöket is fognak fejleszteni, illetve gyártani.

Hecker Flórián emlékeztetett, hogy a Rheinmetallnak elektronikai divíziója is van, amely a hadiipar számára is gyárt eszközöket – például a legmodernebb drónokat is ezen a részlegen hozzák létre. A cégcsoport bejelentette azt is, hogy a katonai célú elektronikai termékek közül néhányat Szegeden fognak gyártani, ami azt vetíti előre az újságíró szerint, hogy a jövőben a dél-alföldi város akár meghatározó szereplő is lehet az európai dróngyártásban.

