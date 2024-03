Kunhalmi Ágnes az Arénában: csak az ellenzéki pártok tartós együttműködése lehet sikeres

Karácsony Gergely a főpolgármester-jelöltünk. Sikeresnek tartjuk a városvezetést, érvényesíti azokat a szocialista, baloldali szolidaritási eszméket és az igazságosságra való törekvést, amelyet mi mindenféleképpen szívesen látnánk. Mi továbbra is Karácsony Gergelyt támogatjuk és erre szólítjuk és kérjük fel a választópolgárokat Budapesten is – mondta Kunhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt társelnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltségéről úgy vélekedett, hogy az LMP, amely jelölőszervezetként beállt mögé, nagyon komoly pártpolitikai csatározásokba viszi be a jelöltjét is és "hergeli a budapestieket". Szerinte nem szabad bedőlniük a budapestieknek a szakmaiság trükkjének, mert Vitézy Dávidnak a közlekedésben komoly szakmai múltja van, de főpolgármesternek lenni ennél sokkal többet kíván. Vitézy Dávid úgy látja, hogy ellenzékben is lehetne több eredményt elérni, ha nem állna a főváros állandó konfrontációban a kormánnyal, de Kunhalmi Ágnes szerint ebben Karácsony Gergely is okosan politizált. Példaként az atlétikai világbajnokságért cserébe kiküzdött 50 milliárd forint egészségügyi támogatást említette.

"Mi egy olyan főpolgármestert akarunk, aki tudja, hogy mikor kell küzdeni a városért, és tudja azt is, hogy mikor kell kompromisszumra jutni"

– mondta az MSZP társelnöke.

A főpolgármester-választás megnyerése mellett fontosnak tartja a közgyűlési többség megszerzését is, mert "egy polgármester béna kacsa, ha nincs testületi vagy közgyűlési többsége". Az MSZP szerint csak egy közös listával lehet megakadályozni, hogy a Fidesz visszavegye a fővárost. "Mi közös listában gondolkodunk, mi nagyon szeretnénk megállapodni azokkal a pártokkal, amelyekkel csak lehet, ez nem az MSZP-n fog múlni, sőt, az MSZP hozzátesz és mindig a megoldás felé viszi ezt a történetet" – jelentette ki. Az együttműködésből a szavai szerint kiszállt az LMP, ahogy fogalmazott, a párt "kiírja magát az ellenzéki szavazók szívéből".

Karácsony Gergely azt mondta, hogy ő kiáll egy főpolgármester-jelölti vitára, ha kiderül, hogy ki a Fidesz igazi jelöltje, szerinte Szentkirályi Alexandra fog visszalépni Vitézy Gergely javára. Vitézy Dávid viszont azt mondta, hogy lehet, hogy Karácsony Gergely fog visszalépni, hiszen "ő azért szokott visszalépni legváratlanabb pillanatokban, ha jön a villamos". Kunhalmi Ágnes szerint a budapesti szavazók már megítélték a főpolgármester 2022-es miniszterelnök-jelölti visszalépését, és most nem hoz hasonló döntést. "Mi nem szeretnénk, hogy a jobboldal tovább kormányozzon, és ennek egyik döntő fontossága, hogy a fővárost most megtartsuk, Karácsony Gergellyel meglegyen a közgyűlési többsége, a valódi ellenzéki polgármesterek újrázni tudjanak, szintén kerületi közgyűlési többséggel és jó döntéseket hozzanak továbbra is" – összegzett.

Elmondása szerint három párt, az MSZP, a DK és a Párbeszéd várhatóan közös listát állít – hivatalos döntés nem született, a szocialisták a szombati kongresszusokon tárgyalnak erről –, és támogatja Karácsony Gergelyt, és a Momentum jelöltje is a jelenlegi városvezető.

"Jöhetnek itt Magyar Péterek, jöhetnek Vitézyk, mindenféle új emberek, messiások is meg kevésbé messiások, csak a széles együttműködés az, ami tudja biztosítani a végén, hogy érdemben szembe tudjon helyezkedni a Fidesszel és eredményeket tudjon elérni"

– mondta Kunhalmi Ágnes.

Magyar Péter feltűnéséről úgy vélekedett, hogy a felbukkanása a Simicska-jelenségre emlékezteti, és ő is hiába ígért atombombát, nem történt semmi. Szerinte akár lesz Varga Judit volt férjének politikai karrierje, akár nem, a kormányváltáshoz szövetséget kell kötnie. Kunhalmi Ágnes szerint csak az együttműködés vezet eredményre, és nem csak a választások előtt, hanem tartósan kellene az ellenzéki pártoknak együtt építkezniük.

A polgármesterjelöltek ügyében nem lesz nagy, közös megállapodás, az MSZP pártközi szerződéseket kötött, előbb a Párbeszéddel, majd a DK-val is, amely kiterjed fővárosi és nem fővárosi települések polgármestereire, és ezt lehet szerinte még bővíteni. A Momentummal nem kötöttek ilyen megállapodást. "Azon túl, hogy Karácsony Gergelyt támogatjuk meg utálják a Fideszt, sok mindenben nem tudunk egyetérteni, ők valahogy most mindenkivel csatáznak, de az legyen az ő bajuk. A mi felelősségünk az, hogy a baloldali pártokat valamilyen módon egyre szorosabbra fűzzük össze és legalább valamilyen egységet tudjunk felmutatni, amely értelmezhető szavazóbázist jelent egyébként a Fidesszel szemben" – mondta a társelnök. Április 20-án kezdik el a jelöltek gyűjteni az aláírásokat, akkorra kell mindenképpen megállapodni, és szerinte az időkényszer segít majd a megegyezésekben.

A felvetésre, hogy a Magyar Szocialista Párt önálló főpolgármester-jelöltben, önálló miniszterelnök-jelöltben gondolkodni fog valaha is, Kunhalmi Ágnes azt mondta, ezt az határozza meg, hogy "az adott történelmi pillanatban, periódusban mi a legjobban, ami szolgálja a céljainkat".

Európai parlamenti választások tétje az MSZP vezetője szerint az lesz, hogy

meg lehet-e akadályozni "Orbán Viktor és a szélsőjobboldali szövetségesei előretörését".

Úgy véli, ha ezek az erők összefognak, akkor elbúcsúzhatunk a szociális Európától. Az MSZP listáját Tüttő Kata fogja vezetni, rajta lesz Andor László, korábbi európai uniós biztos és Gurmai Zita is, de hivatalosan erről is a kongresszus határoz majd. "Mi tudjuk, hogy minket nem fog megmenteni az Európai Unió, mi tudjuk, hogy ezt magunknak kell itthon megharcolni és azt is tudjuk, hogy ehhez milyen útitervet kellene követni a magyar ellenzéknek" – mondta.