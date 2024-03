A reggeli az egész napi teljesítményünket befolyásolhatja (x)

Nézzük, milyen előnyei lehetnek a reggelizésnek, és hogy hogyan befolyásolja a teljesítményünket nap mint nap!

Szabályozza az étvágyat

Rohanó életet élünk, ezért sokaknak nem fér bele, hogy reggel leüljenek az asztalhoz, és elfogyasszanak egy gazdag reggelit. De akadnak olyanok is, akik képtelenek enni ébredés után, és sokszor csak ebédidőben étkeznek először. Ennek azonban könnyen az lehet a következménye, hogy az egész napi étkezésünk felborul. Ennek pedig egyenes következménye, hogy a teljesítményünk is romlik, mert nem tudunk a munkánkra, tanulmányainkra fókuszálni, emelett ingerlékennyé is válhatunk.

Egy kiadós, egészséges reggeli ezzel szemben egész napra helyrebillenti az étkezésünket és támogat minket a produktivitásban – az alábbiakban azt is kifejtjük majd, miért. Különösen igaz ez, ha a nap első étkezésére tápláló, rostokban és fehérjékben gazdag étel kerül az asztalunkra. Ilyen lehet például a joghurt, a tojás, a zabpehely vagy éppen egy fehérjemüzli-készítmény. A nehéz, zsíros fogásokat inkább hanyagoljuk a reggeli órákban.

Hatással van a hormonszintekre

Alighanem mindannyian tudjuk, hogy a reggeli döntő hatással van a vércukorszintünkre. Talán kevésbé közismert tény, hogy a hormonháztartásunkat is befolyásolja. Amennyiben megborul a kényes egyensúly, az egyrészt rontja a teljesítőképességünket, másrészt hosszú távon akár betegségek forrása is lehet. Ebből a szempontból különösen fontos, hogy milyen reggelit fogyasztunk. A fehérjemüzli itt is is remek választás, mert a fehérje képes létrehozni azokat az aminosavakat, amik elengedhetetlenek a hormontermeléshez. A zöldségek és gyümölcsök is igazi jolly jokerek: a bennük lévő antioxidánsok és rostok az egészséges hormonháztartás fenntartásában játszanak kulcsszerepet.

Pozitív hatás az agyi funkciókra

Üres hassal sokszor még a legegyszerűbb feladatok is megoldhatatlannak tűnnek. Reggeli nélkül nem kell meglepődnünk azon, hogy egész délelőtt csikorognak a fogaskerekek a fejünkben, és nehezen haladunk a munkánkkal vagy a tanulással. Az alacsony vércukor- és energiaszint nem kedvez a szellemi munkának, és persze a fizikai erőfeszítésekben is akadályoz minket.

Az agyunk a leginkább energiaéhes szervünk, ezért már a nap elején gondoskodunk kell arról, hogy megkapja a szükséges „üzemanyagot”. Elsősorban tápláló, de könnyen emészthető ételekkel tehetjük ezt meg, például egy szelet pirítóssal, zabpehellyel vagy teljes kiőrlésű lisztből készült péksüteményekkel.

A súlykontrollban is szerepet játszik

Széles körben elterjedt tévhit, hogy a fogyókúra részeként el kell hagynunk a reggelit. Ezzel ugyanis épp ellentétes hatást váltunk ki, és súlygyarapodásra számíthatunk. Egy egészséges és kiadós reggelivel ugyanis nem éhesen töltjük a fél napot, vagyis ritkábban kívánunk majd meg valamilyen édességet, nassolnivalót vagy „junk foodot”.

A túlsúly mind a szellemi, mind a fizikai munka kapcsán hátrányt jelent. Ülőmunkánál extra rizikófaktort jelent a mozgásszervi, illetve szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában. Fizikai teljesítőképességünk pedig alaposan megsínyli, ha plusz kilókkal kell végeznünk.

A szívünk is hálás lesz

Az, hogy milyen állapotban van a szívünk és a keringési rendszerünk, alapvetően határozza meg azt, hogy milyen teljesítményre vagyunk képesek. A reggeli elhagyása az esetek túlnyomó többségében azt okozza, hogy a délelőtt folyamán hébe-hóba bekapunk valamit, ami épp a kezünk ügyébe akad. Ezek pedig általában magas cukortartalmú, telített zsírsavakat tartalmazó ételek.

Aligha kell ecsetelni, hogy milyen káros hatással vannak az ilyen és ehhez hasonló ételek a szívünkre. A kiegyensúlyozott és a napi rutinunk részévé tett reggelivel – pláne, ha az némi testmozgással is vegyül – az egészségünkért is sokat teszünk, ráadásul a hatékonyságunk is javul.

A hangulatunk is jobb lesz

Ha elmulasztjuk a reggelit, vagy csak alkalomszerűen eszünk ezt-azt ebédig, a vércukorszintünk bizony fel-le liftezik. Ez pedig egészen biztosan oda vezet, hogy ingerlékenyek, idegesek leszünk. Az angolban erre külön szó is létezik, a hangry, ami a hungry (éhes) és angry (dühös) szavak kombinációja. Nos, a hangry állapot egészen biztosan nincs jó hatással a teljesítményünkre. Ha pedig sokáig ilyen életmódot folytatunk, akkor levertséggel, kiégéssel kell számolnunk.

Számos kutatás bizonyítja, hogy azok az emberek, akik reggeliznek, a nap folyamán kiegyensúlyozottabbak, nagyobb önkontrollt képesek gyakorolni és magasabb szintű teljesítményre képesek. Hogy mi is ezek közé az emberek közé tartozzunk, fogyasszunk olyan ételt reggelire, amiben sok a B1- és B9-vitamin, illetve az Omega-3 zsírsav.

Egy gyors reggeli biztosan belefér

Bizony, rohanunk, mert próbálunk odaérni a munkába, iskolába, és előtte még ezer más dolgunk is van. Lehet, hogy most úgy látjuk, hogy egyáltalán nem fér bele az életünkbe, hogy leüljünk reggelizni, mégis érdemes megtalálni azt a tíz percet a napirendünkbe. Egy fehérjemüzli vagy egy főtt tojás pillanatok alatt kész van, és egész nap élvezhetjük a reggeli teljesítményünkre gyakorolt pozitív hatását.

