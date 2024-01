Tajvan: elnökválasztás a háború árnyékában

A jelenlegi elnök Caj Jing-ven, nem indulhat, miután ezt nem teszik lehetővé a helyi törvények két mandátum után. A választásokon hárman indulnak. Egyikük Laj Csing-te, aki jelenleg az alelnöki posztot tölti be és a kormányon lévő, Demokratikus Haladó Párt (DPP) jelöltje és akit a szakértők a legesélyesebbnek tartanak.

Legfőbb riválisa, Hou Jü-ih, a Kínával szorosabb kapcsolattartásra törekvő fő ellenzéki párt, a Kínai Nemzeti Párt (Kuomintang, KMT) jelöltjeként indul a választáson. A harmadik, legkevésbé esélyes jelölt Ko Ven-csö a Tajvani Néppárttól (TPP). Mindhárom elnökjelölt leadta már szavazatát.

Várhatóan már szombat este eredményt hirdetnek. A győztest a szavazatok egyszerű többsége dönti el, nincs második forduló.

A szavazóhelyiségek már bezártak és megkezdődött a voksok összeszámlálása.



Polls have closed in #Taiwan and vote counting has begun. Votes are counted by hand, and anyone can observe the tallying process. pic.twitter.com/su7w5WyGeZ