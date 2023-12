Orbán Viktor: "Nem tudom, hogy van-e még följebb"

Orbán Viktor a tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón azt hangoztatta, hogy szerinte a magyarok elvesztették az előző évszázadot, de a következőt meg akarják nyerni és ehhez keresnek szövetségeseket. Ennek megfelelően vasútfejlesztési és hadiipari együttműködési megállapodásokat kötött a két ország egymással - számolt be az eseményről az index.hu.

Budapest, 2023. december 18. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (j) fogadja Recep Tayyip Erdogan török elnököt a Karmelita kolostorban 2023. december 18-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kormányfő az energiabiztonságot illetően hangsúlyozta, hogy Törökország segítette Magyarországot a földgáztranzitban. Most abban is megállapodtak, hogy már nemcsak szállítanak gázt Törökországon keresztül, hanem vásárolnak is tőlük. Arról is beszélt, hogy a magyar uniós elnökség idején szeretnék megújítani az 1995-ben, az EU és Törökország között kötött vámunió megállapodást. Ugyanakkor a vízumliberalizáció ügyében is támogatjuk Törökországot.

Recep Tayyip Erdogan drága barátjának nevezte Orbán Viktort,

valamint hangsúlyozta, elkötelezettek, hogy elérjék a hatmilliárd dolláros kereskedelmi forgalmat, ennek érdekében szeretnék ösztönözni a kölcsönös befektetéseket.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnöke kezet fog, miután sajtónyilatkozatot tettek a tárgyalásukat követően a Karmelita kolostorban. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A török elnök elárulta, hogy uniós ügyekről és a gázai fejleményekről is beszéltek.

Recep Tayyip Erdogan hangsúlyozta, hogy a háborút nem lehet erőszakkal megoldani, ezért Ukrajnában a diplomáciai megoldásra fókuszálnak. Mint mondta: szeretnék, ha Gázában is mielőbb véget érne az erőszak és mindent megtesznek a tűzszünet érdekében, hogy ne eszkalálódjanak a harcok.

A vezess.hu azt írta még a tárgyalások alatt, hogy a török elnököt Orbán Viktor vitte körbe a városban, egyik helyszínről a másikra, méghozzá egy TOGG T10X modellel, amely a török autógyártó járműve.