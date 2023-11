Az EB javasolja, hogy kezdjék meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával - a nap hírei

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió Tanácsa kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával - közölte a brüsszeli testület elnöke. Ursula von der Leyen azt is szorgalmazta, hogy Grúzia kapja meg a tagjelölti státuszt. Emellett a csatlakozási tárgyalások megkezdését javasolják Bosznia-Hercegovinával is, amint az ország eléri az ahhoz szükséges megfelelés elvárt szintjét. A bizottság új növekedési tervet is előterjeszt a Nyugat-Balkánra, amely 6 milliárd euró összegű, vissza nem térítendő támogatást és hitelt tartalmaz.

A jövő évi magyar európai uniós elnökség egyik legfontosabb célkitűzése Románia schengeni csatlakozásának előmozdítása lesz, ha erre addig nem kerül sor - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Bukarestben. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a csatlakozással automatikusan megnyílna 10 új határátkelési pont is a két ország között. A tárcavezető szólt arról is, hogy a jövőben is számíthat Románia együttműködésére Magyarország az energiabiztonságának garantálásában. Egyebek mellett tovább nő a két ország közötti földgázösszeköttetés kapacitása.

A NATO főtitkárával, az Európai Parlament elnökével és Fülöp belga királlyal is tárgyal ma kezdődött három napos belgiumi látogatásán a magyar államfő. Novák Katalin a NATO-főtitkárral folytatott brüsszeli tárgyalása után a hvg.hu tudósítása szerint elmondta: továbbra is támogatja Svédország NATO-csatlakozását, de nincs ráhatása a magyar parlament független döntésére. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár többször is kiemelte a magyar államfő kiállását az Ukrajnát ért agresszió elítélésében.

Leállítottaa szlovák kormány az Ukrajnának szánt, 40 millió euró értékű hadisegélyt. Az új pozsonyi kabinet nem hagyta jóvá annak az újabb szállítmánynak az elküldését, amelyet még az időközben távozott Ódor-kormány készített elő. Az új szlovák kormányfő, Robert Fico többször megerősítette, hogy teljesen leállítják az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat.

A G7-országok továbbra is támogatják Ukrajnát az orosz támadással szemben, és a Gázai övezetbe irányuló segélyszállítmányok bővítését is sürgetik. A világ legfejlettebb ipari demokráciáit tömörítő országok külügyminiszterei Tokióban hangsúlyozták Izrael önvédelemhez való jogát a nemzetközi humanitárius jog keretein belül.

Csaknem 90 órát vesztegelnek a tehergépkocsik a lengyel-ukrán határátkelőknél a lengyel kamionsofőrök három napja tartó tiltakozása miatt. A kamionsofőrök azt követelik a lengyel kormánytól, hogy az ukrán fuvarozó cégek számára állítsák vissza a szállítmányozási engedélyek rendszerét.

Harminc éve nem látott gyakorlatot tart a Magyar Honvédség a szövetségeseivel és a civil közigazgatással együttműködve az ország 25 helyszínén – közölte a Honvéd Vezérkar főnöke. Böröndi Gábor elmondta: a Magyar Honvédség is tanul az orosz-ukrán háborúból, figyeli, milyen technikákat, harceljárásokat alkalmaznak a felek, és a szövetségesekkel együtt beépítik azokat a felkészülésbe.

Izrael nem veheti át az irányítást a Gázai övezet fölött, de valószínűleg szükség lesz átmeneti időszakra a konfliktus lezárását követően a palesztin területen - jelentette ki az amerikai külügyminiszter a G7-országok tárcavezetőinek tokiói találkozóján.

Nagy-Britanniában nem lát jogalapot a palesztinpárti tüntetések betiltására a Scotland Yard főparancsnoka. Sir Mark Rowley azután beszélt erről, hogy szombatra újabb demonstrációt terveznek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közben megtiltotta egy gyűlés megtartását, amelyet az izraeli-palesztin konfliktussal összefüggésben jelentettek be.

Horvátországban 29 embert, köztük a zágrábi egyetem földmérnöki karának dékánját vették őrizetbe uniós pénzekkel való visszaélés miatt. Az okozott kár mintegy 2 millió euró.

Visszavonta két termékét a Coca-Cola horvátországi forgalmazója, mert hat ember kórházba került, miután ivott ezekből a szénsavas üdítőkből.

Több mint ezer induló vállalkozó kap 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást vállalkozása elindításához - ismertette a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár az M1-en. Czomba Sándor elmondta: a kormány idén júniustól 6 milliárd forintos kerettel indította el a Vállalkozó Start II. programot, amelyre több mint tízezer pályázat érkezett be.

A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők számának jelentős, 20 százalékos növekedésére hívta fel a figyelmet az MSZP, amely így csaknem eléri a kétmilliót. Magasabb lett a relatív szegénységi küszöb alatt élők száma, nőtt a gyermekszegénység és dinamikus növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest a nyugdíjasok szegénységi rátája is.

Hamarosan újra igényelhető lesz a kisgyerekek bölcsődei elhelyezését segítő támogatás - jelentette be a családokért felelős államtitkár. Hornung Ágnes a Magyar Államkincstár bölcsődei elhelyezést támogató projektjének zárórendezvényén közölte: várhatóan a korábbi 40 ezer forintál magasabb összegre lehet majd pályázni.

A magyar kórházi fertőzések aránya mintegy fele az uniós átlagnak - közölte az egészségügyért felelős államtitkár. Takács Péter elmondta: az unió országaiban minden 100 fekvőbeteg közül 6-7 érintett egy vagy több egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéssel. Magyarországon ez az arány 4 százalék volt. A DK korábban hivatali visszaélés miatt tett feljelentést a tömeges kórházi fertőzések miatt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, egy tiszadobi pecsenyekacsa-tartó telepen is megjelent a madárinfluenza – közölte a Nébih. A hatóságok a mintegy 51 ezres állomány felszámolását már a gyanú alapján elkezdték.