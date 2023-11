Akár még az idén 15 százalékkal emelkedhet a minimálbér - a nap hírei

Még az idén 15 százalékkal emelkedhet a minimálbér – ersőítette meg Facebook-oldalán a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István először tényként, majd a bejegyzést módosítva feltételes módban írt erről. Czomba Sándor, a gazdaságfejlesztési minisztérium államtitkára kedden beszélt arról, hogy már az idei évre előre hozhatják a minimálbér-emelést. A tervek szerint a minimálbér 15, míg a bérminimum 10 százalékkal emelkedhet.

A jövő héten se tárgyal az Országgyűlés a svéd NATO-csatlakozásról - írja a hvg.hu a birtokába került házbizottsági javaslatra hivatkozva. November 6-a és 9-e között négy teljes napon át ülésezik az Országgyűlés. Napirenden lesz egyebek mellett a Honvédség csádi katonai missziójának indítása és a háborús veszélyhelyzet újabb fél évvel történő meghosszabbítása is. A Svédország NATO-csatlakozásáról szóló javaslatról nem tárgyalnak. Közben az Index arról ír, hogy Novák Katalin álllamfő jövő héten Brüsszelbe látogat, ahol Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral is egyeztet.

NATO hadgyakorlatot tartanak Magyarországon novemberben. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a többnemzeti országos hadgyakorlaton az ország védelmi képességeit tesztelik. A következő hetekben a Magyar Honvédség katonai műveleteket hajt végre az ország több pontján, erősítve a Magyar Honvédség és a civil közigazgatás közti együttműködést. A fő- és mellékútvonalakon megnövekedett katonai járműforgalomra kell számítani.

Fokozódik az erőszak a határtérségben, ami próbára teszi a szolgálatot teljesítő állományt - derül ki abból a titkosszolgálati jelentésből, amelyet az Országgyűlés honlapján tettek közzé. Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető kezdeményezte, hogy a közvélemény is megismerhesse a migráció és a terrorizmus összefüggéseiről szóló titkosszolgálati jelentést. Eszerint a szerb-magyar határszakaszon éjszakánként megközelítőleg 1000-1200 határsértést észlelnek.

Szlovákia is meghosszabbította az ideiglenes határellenőrzést a szlovák-magyar határon, a hosszabbítás november 23-ig lesz érvényben. A második hosszabbításról szóló szlovák döntés a lengyel és a cseh intézkedést követi: Csehország szerdán, Lengyelország pedig ma jelentette be, hogy meghosszabbítja az ellenőrzéseket szlovák határán.

A 15-ből 8 magyar állampolgár el tudta hagyni a Gázai övezetet, a többi 7 emberrel továbbra is folyamatos a kapcsolattartás a minél előbbi evakuáció érdekében - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette: a 15 ember alapvetően 3 családot jelent. 5 palesztin rokonnal kiegészülve 20 emberről van szó, és mindenkit gyorsan értesítettek arról, hogy lehetőség lesz elhagyni a térséget. Egy család nem vállalta a határátkelőhöz eljutás kockázatát.

Három oldalról körbekerítették Gázavárost, és már a határain belül is vannak izraeli katonák – erről beszélt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és a vezérkari főnök. A páncéltörő rakétákkal, kézigránátokkal és lőfegyverekkel felszerelt palesztin fegyveresek ellen az izraeli hadsereg a szárazföldi és a légierőt is bevetette. Közben a Hamász által irányított egészségügyi tárca adatai szerint már 9 ezren haltak meg a Gázai övezetben az izraeli támodasok kezdete óta. Az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet szerint még mindig több mint 20 ezer sebesült van a Gázai övezetben. Az egyiptomi külügyminisztérium pedig arról számolt be, hogy 60 ország 7 ezer állampolgára szeretné elhagyni a Gázai övezetet.

Tovább bővülhet a Magyarország és Kazahsztán közötti gazdasági együttműködés - mondta Asztanában a kormányfő. Orbán Viktor az ország államfőjével tartott tájékoztatón kulcskérdésnek nevezte Magyarország energiaellátását, és megjegyezte: fontos, hogy kőolajat most már nemcsak Oroszországból, hanem Kazahsztánból is tud Magyarország szállítani. Azt is hangsúlyozta: globális biztonsági kérdések is szóba kerültek a tárgyaláson.

Aláírta az atomcsend-egyezmény ratifikációjának visszavonását Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az ENSZ Közgyűlése 1996. szeptemberében fogadta el az egyezményt, amelyet 187 állam írt alá, közülük 178 ratifikálta is. A hatályba lépéshez mind a 44, nukleáris technológiával rendelkező országnak ratifikálnia kellene, de közülük az Egyesült Államok, Kína, India, Pakisztán, Irán, Izrael, Egyiptom és Észak-Korea ezt nem tette meg.

Az év végére fog kiderülni, hogy a magyar űrhajós-jelöltek közül ki az a kettő, aki utazhat az Egyesült Államokra a végső kiképzésre, az pedig nemzetközi döntés lesz, hogy ki jut fel a Nemzetközi űrállomásra – mondta az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Ferencz Orsolya az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: mindenhez a NASA engedélye kell, ember és eszköz feljuttatására egyaránt. Megerősítette, hogy 2024 vége, ’25 első fele kitűzött időablak, a fellövés pontos időpontja később dől el. A magyar kutatóűrhajós a terv szerint 30 napot tölt az űrállomáson.

Viharos széllel és heves esővel söpör végig Nyugat-Európán a Ciarán nevű vihar, már több százezer háztartásban nincs áram, és akadozik a közlekedés. A délnyugat-angliai Cornwall megyében a helyi hatóságok tájékoztatása szerint 7 ezer lakóingatlanban szűnt meg az áramszolgáltatás, 350 iskola nem nyitott ki. Franciaországban több mint egymillió lakás maradt áram nélkül, Olaszországban vörös színű készültség van érvényben, Szlovénia északi részeire is a legmagasabb fokozatú, vörös riasztást adták ki. A Ciarán viharciklon hidegfrontja éri el este Magyarországot is, és szeles, csapadékos időt hoz.