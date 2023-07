Magyarország és a NATO sem sodródhat bele az ukrajnai háborúba - a nap hírei

Magyarország és a NATO sem sodródhat bele az ukrajnai háborúba - jelentette ki a Kossuth rádióban a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: a NATO és Magyarország álláspontja megegyezik abban, hogy egyikük sem szállít halált okozó eszközt ebben a konfliktusban. Hozzátette ugyanakkor, hogy számos NATO-tagállam háborús retorikát folytat. A tárcavezető elmondta: Magyarország a háború közepette is fejleszti haderejét: a katonai kiadások az idén és jövőre is elérik a GDP 2 százalékát.

Ruanda diplomáciai képviseletet nyit Magyarországon – jelentette be a köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott a Ruandai Köztársaság elnökével. Novák Katalin kiemelte: ez az első alkalom, hogy magyar köztársasági elnök Ruandába látogat, ez szerinte mérföldkő lehet a kétoldalú kapcsolatokban.

Eddig nem vetettek be kazettás bombát az orosz erők, de válaszként megteszik - jelentette ki az orosz elnök az orosz állami televízióban. Vlagyimir Putyin kiemelte: Oroszországnak kellő mennyiségű kazettás bombája van raktáron, egyúttal bűncselekménynek nevezte, hogy Ukrajna is hozzájutott ilyen fegyverekhez. Kijev az Egyesült Államoktól kapott kazettás bombákat, az amerikai védelmi minisztérium korábban megerősítette, hogy a szállítmány megérkezett Ukrajnába.

Megerősítette az információbiztonságért felelős lengyel kormánybiztos hogy a Wagner orosz magánhadsereg katonái Fehéroroszországban vannak. Stanislaw Zaryn a Twitteren azt közölte, hogy becslésük szerint több száz zsoldos érkezett a Lengyelországgal szomszédos Fehéroroszország területére. Az ukrán határőrség szóvivője szintén azt mondta, hogy Wagner-katonákat szállító konvoj érkezett szombat hajnalban Fehéroroszország területére Oroszországból. A konvoj a Minszktől délre fekvő Aszipovicsi településen lévő katonai támaszpont felé tartott.

Szeptemberben lemond tisztségéről a brit védelmi miniszter. Ben Wallace családi okokra hivatkozott – közölte a BBC. A politikus elmondta: bár a következő parlamenti választáson nem indul, kizárt, hogy idő előtt távozzon a pozíciójából. A tárcavezető 3 miniszterelnök alatt is ugyanezt a posztot töltötte be, és fontos szerepe volt abban is, hogy az Egyesült Királyság milyen választ adott az ukrajnai háborúra. Ben Wallace a NATO-csúcson arra hívta fel Ukrajna figyelmét, hogy Kijevc helyesen tenné, ha az eddigi nyugati katonai segítségért hálát tanúsítana.

Nagy-Britannia hivatalosan csatlakozott az Átfogó és Előremutató Csendes-óceáni Partnerség nevű szabadkereskedelmi szerveződéshez. A brit belépést véglegesítő jegyzőkönyvet ma írta alá az üzleti és kereskedelmi miniszter. London egy évvel a brexit után terjesztette be csatlakozási kérelmet a 11 ország képviselőit tömörítő szervezethez. Az egyezménynek eredetileg tagja lett volna az Egyesült Államok is, de Donald Trump volt amerikai elnök kilépett a szervezetből.

Megérkezett az ENSZ tankhajója a Jemen partjainál rozsdásodó tankerhez. A tervek szerint a Nautica nevű hajóra áttöltik a Safer tankerből az 1,1 millió hordónyi olajat, megakadályozva ezzel egy környezeti katasztrófát. A világszervezet tájékoztatása szerint az áttöltés már a napokban megkezdődhet, és előreláthatólag három hetet vesz majd igénybe. Az ENSZ-projektvezetője szerint nagy a katasztrófa kockázata. Mint mondta: a munkálatokat nehezíti a tikkasztó hőség, az elöregedett vezetékek és a környező vizekben telepített tengeri aknák.

A Kanári-szigeteken több mint 4000 embert menekítettek ki La Palmában, miután erdőtűz söpört végig a sziget északnyugati részén. A regionális kormány a gyorsan terjedő erdőtüzek veszélye miatt riasztotta a szomszédos szigeteket, köztük Tenerifét és Gran Canariát. La Palmában 4500 hektárnyi földterület és tucatnyi ház már megsemmisült. A tűz akkor keletkezett, amikor Dél-Európában a hőmérséklet megdöntheti a kontinens jelenlegi rekordját. Több mint 15 olasz városban, köztük Rómában, Bolognában és Firenzében adtak ki legmagasabb fokú riasztásokat.

Itthon elszállították a második világháborús szovjet repeszbombát a gárdonyi kempingből a tűzszerészek. A rendőrség a művelet idejére kiürítette a területet, ahol egy fürdőző egy 15 kilogrammos szerkezetet talált a vízben. Mivel a robbanóeszköz szállítható állapotban volt, elvitték a honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik.

Az Alkotmánybírósághoz fordul a választási törvény módosítása miatt a Párbeszéd – jelentette be a párt frakcióvezetője. Szabó Tímea elmondta: a Fidesz néhány hete nyújtott be egy törvénymódosítást, amely több ponton megváltoztatta az elektronikus ügyintézést. Azonban a szavazás előtt a törvényalkotási bizottsághoz benyújtott újabb módosítások alapjaiban változtatják meg az önkormányzati választások megtartását. A párt szerint a módosítások több ponton is sértik az alaptörvényt.