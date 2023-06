Egyedülálló lehetőség kínálkozik az MCC-s diákoknak és kutatóknak

Jörg Rochol, az ESMT Berlin rektora a budapesti ceremónia keretei között tartott beszédében kiemelte, hogy az együttműködés nagyban hozzájárul Nyugat- és Közép-Kelet Európa gazdasági kapcsolatának elmélyítéséhez. Hangsúlyozta, az EMST Berlin és az MCC kapcsolata eredményeképp a diákok Európa egyik legjobb tudásanyagát sajátíthatják el, előmozdítva ezzel egymás kölcsönös megértését is.

Az ESMT-n több mint 1000 diák tanul, mintegy 100 különböző országból, így cél az is, hogy a jövő szakembereinek képzésén keresztül az egyetem löketet adjon Kelet- és Közép-Európa további gazdasági fejlődéséhez – idézi az MCC közleménye a német rektor szavait. Jörg Rochol 2011 júliusa óta vezeti az ESMT-t, 2022 szeptembere óta pedig a Deutsche Bank fenntartható pénzügyekkel foglalkozó professzora, illetve elnöke a Német Szövetségi Pénzügyminisztérium tanácsadó testületének.

A két ország gazdasági kapcsolatáról szólva elmondta, hogy a német vállalatok számára Magyarország attraktív helyszín, szívesen fektetnek be hazánkban.

Az ESMT Berlin és az MCC együttműködése tovább mutat a két intézményen

– hangsúlyozta az MCC kuratóriumának elnöke. Orbán Balázs szerint a megállapodás Európa jövőjéről is szól. Rámutatott, Magyarország és Németország akadémiai együttműködése kulcsfontosságú, hiszen a kontinensnek nincsen jövője közös kulturális alapok, közös tudás, illetve gyökerek nélkül.

A két intézmény kooperációja egy újabb kapocs Németország és Magyarország között – mondta Németország budapesti nagykövete. Julia Gross hozzátette: mindez hűen tükrözi a két ország oktatás iránti elköteleződését. Elmondta azt is, hogy támogatja az együttműködést, és tapasztalata szerint az MCC a szabad véleménynyilvánítás és a párbeszéd otthona, a két oktatási intézmény céljai pedig egybecsengenek.

„A megállapodás, a keret megszületett, most rajtunk áll, hogy ezt tartalommal töltsük meg” – emlékeztetett Szalai Zoltán. Az MCC főigazgatója a megállapodás ünnepélyes aláírását követően kifejtette,

páratlan lehetőséget jelent a diákok számára, hogy Európa tíz legjobb egyetemének egyikén folytathatják tanulmányaikat. Szerinte minden adott a további sikerekhez.

A közlemény emlékeztet, hogy az MCC rendkívül sikeres nemzetközi hálózatépítést folytatott az elmúlt időszakban. A most már 7000 diákot oktató tehetséggondozó intézmény ősszel Brüsszelben nyitott képzési helyszínt, ahol a diákok közvetlenül ismerhetik meg az Európai Unió működését. A The Roger Scruton Legacy Foundationnel is megállapodás született, így Nagy-Britannia legjobb egyetemein is tanulhatnak MCC-s diákok.

E nemzetközi hálózatépítés része a berlini üzleti fókuszú egyetemmel kötött megállapodás is: a Mathias Corvinus Collegiumból idén ősztől évente 20-nál is több diák tanulhat ösztöndíjjal Németország legmagasabban rangsorolt üzleti iskolájában. A Financial Times rangsora szerint Európa 10 legjobb üzleti egyeteme közé tartozó ESMT Berlin képzésein teljesen térítésmentesen vehetnek részt az MCC hallgatói. Az egyetem egyike annak a négy németországi üzleti iskolának, amely rendelkezik a világszerte az üzleti iskoláknak adható legmagasabb minőségi elismeréssel, a „Triple Crown” akkreditációval.

Az együttműködés nemcsak a hallgatóknak, hanem az MCC kutatóinak is nagyszerű lehetőségeket kínál, ugyanis két kutatóintézetben is tagságot nyerhetnek a magyarországi szakemberek. Az MCC delegáltjai emellett részt vehetnek az ESMT Berlin programjaiban és a Nemzetközi Tanácsadó Testületben is. A fejlesztési célok között szerepel egy MCC professzúra létrehozása is a berlini intézményben – zárul a közlemény.