Életműdíjat kapott Zsidai Ilona

A díj célja, hogy elismerje azokat a kollégákat, akik hosszú távon és kiemelkedően teljesítettek a hazai vendéglátásban.

Azokat díjjazák, akik amellett, hogy a magyar gasztronómia felvirágoztatásáért dolgoznak, másokat inspirálnak és tanítanak, valamint munkásságukkal az egész szakmát előreviszik. A díj odaítélése során figyelembe veszik a szakmai teljesítményt, az innovációt, az éttermi minőséget és a hatást, amit az adott személy a gasztronómia terén elért.

Zsidai Ilona több mint 50 éve azon fáradozik, hogyan lehetnek egyre jobbak és jobbak éttermeink, valamint ezáltal a hazai gasztronómia is.

A minőségben és a kiszolgálásban nem enged kompromisszumot, maximalista, precíz, mindig a legjobbat akarja létrehozni.

Erre ösztönözte azt a több mint ezer kollégát is, akivel az 50 év alatt együtt dolgozott - és ösztönzi mai napig is, hiszen ma is aktív részese a csoport dolgos mindennapjainak. A szervezők szerint nem volt kérdés az idén, hogy ki kapja a díjat.