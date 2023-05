Árvízhelyzet: másodtetőzésre felkészülni!

A vízgyűjtő területekre az elmúlt héten lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében több magyarországi folyón is árhullám vonul le a napokban, az érkező vizet ahol lehet, a hullámtérbe vezetik – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF).

Azt írták, az elmúlt napokban a dunai és részben a tiszai vízgyűjtőkön

területi átlagban is jelentős mennyiségű csapadék hullott, helyenként 60-80 milliméter, ami több magyarországi folyón is árhullámot indított el.

Az előrejelzések szerint a következő 5-6 napban további jelentős esőzésre már nem kell számítani, a komoly csapadék mennyiség szerda hajnalig lehullott a Duna vízgyűjtőjén. Területi átlagban 10 millimétert meghaladó csapadék várható még a Sajó, a Hernád és a Zagyva vízgyűjtőjén.

Hozzátették:

az érkező vizet, ahol az lehetséges, a visszatartás érdekében a hullámtérbe kormányozzák,

a Szigetközben például másodpercenként több mint 200 köbméter vizet engednek a tájba, ami segíti a hullámtéri mellékágak feltöltődését, a vízi élővilág szaporodási feltételeit.

Azt írták, a hét elején már voltak alacsonyabb tetőzések a folyókon, azonban a vízgyűjtőkön leesett hétfői és keddi csapadék hatására e hét közepén és végén úgynevezett másodtetőzésekre számítanak a vízügyes szakemberek. A Dunán Nagybajcsnál az elsőfokú készültségi szintet megközelítő vagy azt elérő vízszint valószínű a hét második felében, míg, ahogy ezt tegnap megírtuk,

Budapestnél várhatóan szombaton tetőzik, az alsó rakpart szintje alatt bő 1 méterrel, 550 centiméteres vízállással.

A Rába Szentgotthárdnál már tetőzött szerda reggel, lejjebb, Körmendnél a másodfokot, a Murán pedig akár a harmadfokot is elérheti az árhullám. A Dráván is érkezik egy árhullám, a magyarországi szakaszon a most következő napokban valószínűleg első- vagy másodfokú készültséget kell majd elrendelni, de ez nagyban függ a horvátországi erőművek működési rendjétől is.

A Sajón is várható vízszint emelkedés, a Zagyván és a Tarnán pedig akár a másodfokot meghaladó vízállás is előfordulhat, de ezekre a vízgyűjtőkre előreláthatóan még érkezik csapadék a következő 24 órában.

Közölték: a területi vízügyi igazgatóságok munkatársai folyamatosan követik a hidrológiai előrejelzéseket, és ahol szükséges, fokozott figyelőszolgálatot is ellátnak. Ellenőrzik a zsilipek vízzáróságát, a kisvízfolyásokon levő erőművek kezelőivel felveszik a kapcsolatot, és tájékoztatást adnak a várható csapadék mennyiségéről - írták.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közleményében hangsúlyozta: az érkező árhullámok a most következő 5-6 napban az állami védvonalak között maradnak. Az önkormányzati védekezést végző településeknek pedig kérés esetén műszaki segítséget nyújtanak a vízügyes szakemberek.

OMSZ: Sellye és a Bakony jól meg lett szórva

Az elmúlt egy hét alatt 100 milliméternél több eső esett Sellyén és a Bakonyban - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán.

Közölték: csak az elmúlt egy hétben a Tiszától nyugatra szinte mindenütt 50 milliméter fölött alakult a lehullott csapadék mennyisége, de néhány állomáson ez a mérték már 100 milliméter körüli vagy meghaladja azt.

Hozzátették: a május az egyik legcsapadékosabb hónap a sok éves átlag alapján, országos átlagban 60 milliméter körüli átlagos csapadékkal.

Idén bőven az átlagosnál több eső fog esni májusban, de közel sem kiugróan sok,

egyelőre az idei május nincs az évszázad tíz legcsapadékosabb májusa között.

A meteorológiai szolgálat szerint szerdán és csütörtökön még eshet az eső, de a hétvégétől inkább már csak helyenként tarkíthatják futó záporok, zivatarok az időjárást, és jelentősen melegszik is péntektől az idő.

A bejegyzéshez készített infografika szerint az elmúlt hét napban Sellyén 109,9 milliméter eső esett, Szentkirályszabadja repülőtéren pedig 101,7 millimétert mértek.

Nyitókép: Infostart