Rendőri túlkapás miatt feljelentést tesz a Momentum politikusa

„Szerdán este a rendőrség ismételten könnygázt használt és gumibottal ütötte a Karmelita kolostor előtti kordonnál a »bosszútörvény« miatt tüntetőket. A demonstráció alatt a rendőrök elvitték Tompos Mártont, a Momentum országgyűlési képviselőjét, és több kiskorú diákot is. Most a Momentum politikusa a Facebook-oldalán jelentette be, hogy rendőri túlkapás miatt feljelentést tesz” – olvasható a párt közleményében.

„Bárándy Gergely segítségével megteszem a feljelentést a rendőri túlkapás miatt. Ha neked is szükséged van jogi segítségre a szerdai események után, keress meg minket” – írta bejegyzésében Tompos.

Nyitókép: Tompos Márton/Facebook