Szijjártó Péter: amíg a kormány a helyén van, senkinek sem kell félnie, bárkibe is legyen szerelmes

Richard Quest brit újságíró azzal a kérdéssel kezdte az interjút, hogy a Kreml elleni támadásnak köze van-e az ukránoknak. "Nem tudom, hogy mi történt, de egy dolgot biztosan tudok: minél tovább tart ez a háború, annál több ilyen eseményre kerülhet sor, és minél több ilyen esemény történik, annál nagyobb az eszkaláció veszélye" – mondta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy ha befejeződik a háború, ez már nem történik meg.

A külügyminiszter szerint "ha a NATO közvetlenül belesodródna a konfliktusba, az a harmadik világháború kitörésének veszélyét hordozza magában." Hozzátette: a magyarok mindent megtettek azért, hogy segítsék az ukránokat a háborúban, ám a kormány nem hozna olyan döntést, mely egy esetleges eszkaláció nagyobb kockázatát hordozná magában.

A riporter a belpolitikai kérdésére térve kijelentette, hogy a parlament elfogadta az igazságügyi reformokat az EU nagy nyomására, de az Európai Bizottság szerint ez nem elég. Szijjártó Péter közbevágott, és azt mondta:

"semmi sem elég".

A riporter ezután egy rövid bejátszás után felvetette: a The Economist arról ír, hogy Orbán Viktor miként üresítette ki a magyar demokráciát, amikor a Parlament választási autokráciaként írja le a magyarokat, mások azt mondják, Magyarország csak részben szabad ország.

"Ez egy jobboldali kormány, ez egy kereszténydemokrata kormány, ez egy nagyon hazafias kormány,

ez a kormány szembemegy a nemzetközi liberális fősodorral sok fontos kérdésben, és mindeközben ez a kormány sikeres"

– reagált Szijjártó Péter.

Richard Quest megemlítette az új ugandai melegellenes törvényt is, amely" a legdrákóibb büntetéseket tartalmazza", beleértve a halálbüntetést is bizonyos körülmények között. A miniszter azt mondta, ha valakit azért fenyegetnek, mert hisz valamiben, mert bármilyen közösséghez tartozik, mert beleszeret valakibe, ha ezért fenyegetik – akár halálbüntetéssel is –, határozottan elítéli. Ebben az országban, "függetlenül attól, hogy ki kibe szerelmes, függetlenül attól, hogy milyen közösséghez tartozik, itt biztonságban van és védi az alkotmány". Megjegyezte: amíg a kormány a helyén van, addig senkinek sem kell félnie, tartozzon bármilyen közösséghez, legyen szerelmes bárkibe is.

Nyitókép: Facebook/ Szijjártó Péter