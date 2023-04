225/45 R17 nyári gumi – ezek között a márkák között érdemes választani (x)

Az ilyen abroncsok szélessége 225 milliméter, ehhez képest az oldalfal magassága 45 százalék, tehát 101,25 milliméter, míg az abroncs és a kerék együttes átmérője 317,25 milliméter. Az abroncs kerülete 1992,71 milliméter, és egy kilométer alatt 502 fordulatot tesz. Többféle sebességindexszel és súlyindexszel kaphatók az ilyen abroncsok, ezt is érdemes figyelembe venni a vásárlás előtt.

Szempontok az abroncsvásárlás előtt

Több tucatféle mintázatot találunk ebben a méretben is, így valamiképp érdemes szűkíteni a találatokat. Ezt egyrészt megtehetjük úgy, hogy megnézzük az abroncs címkéjét. Ezen három adatot látunk, az üzemanyag-hatékonyságot, a nedves úton való kezelhetőséget és a zajszintet. Ez a három adat már jó kiindulópontot jelenthet, ezenkívül azonban még ott vannak a tesztek is. Több autós szervezet, szaklap teszteli rendszeresen az abroncsokat, független körülmények között megvizsgálva, hogy milyen a teljesítményük száraz és nedves úton, megnézik a zajszintet, kopásállóságot is.

A teszteken általában a prémium abroncsokat találjuk az élen. Mint amilyen a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, ami egy kiemelkedően jó teljesítményt nyújtó nyári gumi. Az abroncs érintkezési felülete az útfelülettől függően változik, így lesz kiváló száraz úton a teljesítménye. Az új keverék pedig gondoskodik arról, hogy az abroncs nagyobb felületen érintkezzen az úttal, így lesz rövidebb a féktávolság nedves úton. Az alacsonyabb zajszint és a csökkentett gördülési ellenállás szintén nagy előny, és ezek miatt az abroncsot elektromos és hibrid autókra is ajánlják.

A Bridgestone Potenza Sport egy sportos, nagy teljesítményt nyújtó abroncs, ami nagy sebességnél is stabil a kanyarokban és egyenes utakon is. Futófelületi mintázata aszimmetrikus, stabil, precízen irányítható abroncsról van szó, ami kiemelkedően jól tapad.

Ha a sportos abroncsoknál tartunk, érdemes megemlíteni a Michelin Pilot Sport 5 nyári gumit, ami szintén egy pontosan kormányozható, magas szintű reagálókészséggel rendelkező abroncs. A MaxTouch konstrukció gondoskodik arról, hogy a fékezés, kanyarodás és gyorsulás közbeni erők egyenletesebben oszoljanak szét a futófelületen, így megnövelve az abroncs élettartamát és természetesen a biztonságos tapadást. A futófelületét úgy képezték ki, hogy a belső futózónán nagy méretű mintázati árkok és sok-sok csatorna kapott helyet a nedves úton való jó teljesítményért, míg a külső mintázat merev blokkjai a száraz teljesítményben játszanak igen nagy szerepet.

A prémiumok között ott találjuk a Continental PremiumContact 7 nyári gumit, de ugyanígy jó választás lehet a Michelin Primacy 4+, a Pirelli Cinturato P7 C2. Ha 225/45 R17 méretben keresünk nyári gumit, érdemes tehát megnézni a tesztek eredményeit és a vásárlói véleményekből is leszűrhetünk hasznos információkat.

