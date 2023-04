Sztrájkoló tanár: "a tűzzel játszik a kormány"

Bár a sztrájk nem képes elérni a célját, és a részvételi hajlandóság is csökkenőben, muszáj részt vállalni, hogy a kormányzat részéről senki ne mondhassa, milyen jó a státusztörvény, hiszen kevesen emelnek ellene szót – közölte Molnár Attila az InfoRádióban. A Kőbányai Szent László Gimnázium tanára hozzátette: miután a szakszervezetek nem tudnak érdemi tárgyalásokat folytatni, a pedagógusok számára nincs más mód az elégedetlenségük kifejezésére, mint a munkabeszüntetés.

Szerinte "a kormány a státusztörvénnyel beárazta, hogy nem gond, ha a pedagógusok egy része felmond, mert a maradék olyan erős rabszolgaigát kap a nyakába, hogy azzal el lesz húzva, legalábbis adminisztratív szinten a közoktatás. Ezalatt az értendő, hogy az órák be lesznek írva, de minőségi munka nem nagyon fog zajlani" – magyarázta a tanár, megismételve, úgy érzik, ez a kormányzatot nem zavarná.

Molnár Attila azt is sérelmezte, hogy a törvény szerinti hat hónapos felmondási idővel a pedagógusok be lesznek falazva, vagyis „aki tanár, az az is marad”. Kifogásolta azt is, hogy a szolgálati eszközök hiányában a saját telefonjukat, laptopjukat is megfigyelhetik, amin a KRÉTA-t és egyéb iskolai dolgokat használnak.

A Szent László Gimnázium pedagógusa kiemelte: a kormány a státusztörvénnyel a tűzzel játszik, mert szerinte olyanok is a pálya elhagyása mellett dönthetnek, akik korábban ezt nem jelezték. Sőt, olyanok is lesznek, akiket a sok felmondás fog hasonlóra sarkallni – vélekedett Molnár Attila, aki amúgy maradni fog. Saját tanári karával kapcsolatban úgy fogalmazott, hatalmas a bizonytalanság: három-négy tanárról biztosan tudni, hogy megy, három-négyről, hogy biztosan maradnak, mindenki más folyamatosan gondolkodik.

Az igazán nyomasztónak azt tartja, hogy az amúgy is gondot jelentő tanári kiégés jelenségére egy létbizonytalanságot is rápakolnak. "Ha mindenki bizonytalan, elég egy szikra – amit egy új törvény, módosítás is jelenhet – és borul minden" – figyelmeztetett a Kőbányai Szent László Gimnázium pedagógusa.

