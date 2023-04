A tervezettnél is tovább lehet érvényben a magyar gabonastop

A gazdák örülnek annak, hogy a kormány idén június végéig megtiltotta az ukrán gabona behozatalát, de kérnek még fontos módosításokat, például hogy a határidő 2023. június 30-a helyett 2026 legyen – mondta Bencze János, a Jobbik országgyűlési képviselője.

Az ellenzéki politikus napirend előtti felszólalásában kiemelte, hogy miután az aratás kezdete a néphagyomány szerint Péter-Pál napja, vagyis június 29., istenigazából egy napot nyertek a magyar gazdák. „Van egy őszinte félelmük, amit tolmácsolnom kell: az ukrán fél feltölti a tárolóit a határ menti területeken, majd június 30-a után ezt a terménymennyiséget ráborítja a Magyarországra” – fogalmazott. Ezért a gazdák a tényleges védelmük érdekében azt várják a kormánytól, hogy tegyen meg mindent azért, hogy az importtilalom minél hosszabb ideig tartson – tette hozzá a képviselő.

Bencze János szerint a magyar gazdák tudni szeretnék azt is, hogy mi történik a már tárolókban lévő gabonával, amit megítélésük alapján szigorú vizsgálatok alá kellene vetni. „Ott vannak a szlovák eredmények, ami alapján van olyan termék, amibe a megadott értékhez képest ezerszeres nagysággal lépte túl a növényvédőszer a határértéket.

Erre nyugodtan kimondhatjuk, hogy mérgező és egészségkárosító”

– érvelt a képviselő, megismételve: szeretnék tudni, hogy került-e ilyen az országba.

Bencze János sérelmezte továbbá, hogy a kormány a magyar gazdákhoz hasonlóan miért nem hallgatta meg a magyar méhészeket, mikor az Ukrajna területéről beérkező méz – az ukrán gabonához hasonlóan – nagy problémát okoz. „Arra kérik tisztelettel a kormányt, hogy a mézre is terjessze ki a szankciókat, hogy a magyar méhészek is védelmet élvezhessenek” – zárta napirend előtti felszólalását.

Az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára válaszában megígérte, hogy megtalálják azokat a cégeket, amelyek káros hatóanyag-tartalmú ukrán gabonát hoztak be az országba. Farkas Sándor egyetértett, miután a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal és más hatóságok is mértek már az egészségre vélhetően ártalmas hatóanyag-tartalmat, hogy ezeket a termékeket ki kell vonni a forgalomból és esetlegesen meg kell semmisíteni. „El fogunk jutni mindenkihez, ahol ilyen tételek vannak és ezeket be fogjuk vizsgálni” – ígérte az államtitkár, hozzátéve: a méhészek helyzetével is foglalkozik a kormány, amely a gabona ügyében

a határidő kitolását sem zárja ki.

