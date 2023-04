Nagyot lép előre a román hadsereg

A nemzetbiztonsági testület arra hivatkozott, hogy az F-35-ösök fejlett érzékelőkkel és nagy pontosságú, intelligens lövedékekkel rendelkeznek, valós idejű, titkosított kommunikációra képesek a földi légvédelemmel és más repülőgépekkel, mindez pedig alkalmassá teszi őket a légi fölény megszerzésére és megőrzésére, a légtér szuverenitásának megvédésére.

A védelmi testület szerint a légierő fejlesztési koncepciójának kidolgozásánál fontos szempont volt Románia számára, hogy hatékony, hiteles, a lehetséges agressziót elrettentő, a NATO- és EU-tagsággal járó kötelezettségek teljesítésre alkalmas légvédelmet építsen ki, és fejlessze együttműködési képességét a szövetségesekkel.

A CSAT a fekete-tengeri térség biztonsági helyzetének alakulását, és

a "moldovai demokratikus folyamatokat érintő külső beavatkozásokat" is elemezte,

és úgy értékelte: Ukrajna és Moldova határozott támogatásának folytatása közvetlenül hozzájárul Románia biztonságának erősítéséhez.

Romániában 2019 márciusában állt szolgálatba az első, Portugáliából beszerzett, 16 darab használt F-16-os gépből álló repülőraj. A bukaresti védelmi tárca korábbi közlése szerint az országnak legalább három, egyenként 16 többcélú harci gépből álló repülőszázadra van szüksége légtere védelméhez. Románia tavaly írt alá szerződést Norvégiával további 32 használt F-16-os harci repülőgép megvásárlásáról. Ezeket várhatóan idén, és 2024 folyamán fogják leszállítani.

Az F-16-os századokra átmeneti megoldásként tekintenek, az ötödik generációs F-35-ös harci repülők beszerzéséig. A román hadsereg fegyverzetellátási főigazgatósága vezetőjének korábbi nyilatkozata szerint

az első F-35-ösöket 2030 után tervezik hadrendbe állítani.

A légtér védelméből egyelőre a román légierő izraeli segítséggel felújított, orosz gyártmányú MiG-21 típusú vadászgépei is kiveszik még a részüket. A korábban 110 vadászgépből álló flottában mára körülbelül 30-40 harcképes gép maradt, és a légierő az idén megkezdte a MiG-21 Lancerek kivonását a szolgálatból. F–35 Lightning II



Három fő típusváltozata:



Az F–35A, hagyományosan fel- és leszálló repülőgép, amelyet elsősorban az USAF számára terveztek és az F–16 Fighting Falconokat, valamint az A–10 Thunderbolt II-ket váltja le



Az F–35B, rövid úton felszálló és helyben leszálló (STOVL) harcigép, amely az Amerikai Tengerészgyalogság összes repülőgépének (F/A–18 Hornet, AV–8B Harrier II és EA–6B Prowler) és az Brit Királyi Haditengerészet Harrier GR.7 és GR.9-nek utóda.



Az F–35C repülőgép-hordozó fedélzeti harcigépek az Amerikai Haditengerészet számára készülnek, a korábbi gyártású F/A–18 A, B, C és D repülőgépek helyett.



A gépnek két belső fegyvertere van. Ebbe az F–35A és C esetén egy-egy 900 kilogrammos GBU–31 JDAM irányított bomba és egy-egy AIM–120 AMRAAM légiharc-rakéta fér el. A helyből felszálló változat fegyverterében csak a 450 kilogrammos GBU–32-nek maradt hely. A két fegyvertérnek külön ajtajai vannak, a légiharc-rakéta indítósínjét a belső ajtón helyezték el. A félszárnyak alatt még kettő-kettő fegyverfelfüggesztési csomópont van, a belsők teherbírása 2270 kilogramm (5000 font), a külsőké 1135 kilogramm (2500 font). Alkalmazásukkor romlanak a gép lopakodó tulajdonságai, nő a légellenállás, csökken a hatótávolság.



(A nyitó képen az izraeli légierő F-35A típusú többfeladatú harci gépei láthatók.)

