Két napja ezt még nem hittük volna az időjárásról

Az Alföldön általában felhős idő valószínű míg másutt gomolyfelhős, napos idő várható az esti órákig. Késő estig keleten az eső, zápor, mellett néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára csökken a felhőzet, főként a Dunántúlon átmenetileg az ég is kiderülhet. Elsősorban északkeleten köd is képződhet.

Kedden főként az ország keleti kétharmadán erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett még több órára kisüt a nap, viszont nyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és délutántól szórványosan fordulhat elő kisebb eső, zápor.

Hétfőn az északi, északkeleti szél időnként megélénkülhet, míg kedden az északnyugati, nyugati irányba forduló szelet kísérhetik délutántól helyenként erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között valószínű, de több helyen előfordulhat talajmenti fagy, a fagyzugos helyeken gyenge légköri fagy is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 14 és 19 fok között várható.

Következő napok

Szerdán frontmentes, nyugodtabb időben lesz részünk, majd egy érkező hullámzó frontrendszer, illetve az annak déli ágán kialakuló mediterrán ciklon hatására csütörtöktől ismét mozgalmasra fordul időjárásunk. Többfelé, több hullámban várható eső, zápor, néhol zivatar, a csapadék mennyisége helyenként kiadós lehet.

Csütörtökig tovább melegszik az idő, ezt követően megtörik a melegedés, és akár jelentős hőmérséklet-különbség alakulhat ki hazánk nyugati sé keleti vidékei között.

