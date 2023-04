Döbbenetes képek: ilyen belülről, amikor kilőnek egy tankot - videó

A Twitterre töltötték fel azt a videót, ami egy orosz tank kilövésekor készült. A páncélos a kelet-ukrajnai Marjinka közelében harcolt, amikor rakétatalálat érte.

A hatalmas robbanás használhatatlanná tette a harcjárművet, de a képek tanúsága szerint a három tagú személyzetből legalább egy katona megúszta a becsapódást. A harckocsi még a találatot követően is gurult egy darabig, majd megállt. Ekkor hagyta el az a katona, aki a felvételeket is készítette.

A videón az látszik, amint a túlélő egy másik orosz páncéloshoz szalad és arra felmászva hagyja el a csata helyszínét. Érdemes megfigyelni a T-72B3-as páncélosok tornyára eszkábált rácsszerkezetet. A katonák által csak "tyúkketrecnek" gúnyolt tákolmány célja az, hogy megvédje a személyzetet a tankot felülről támadó páncéltörő rakétáktól.

Russian T-72B3 was working on enemy in Marinka, but got hit. Tankers calmly evacuated from wrecked tank and left on armor of neighboring one. Everybody alive pic.twitter.com/HCbRd8RwsU — ZOKA (@200_zoka) April 9, 2023