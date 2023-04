Kína támogat minden erőfeszítést az ukrajnai béke visszatérésére - a nap hírei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az unió részéről már csak politikai döntés kell a brüsszeli megegyezésről. Gulyás Gergely a Magyar Hírlapnak azt mondta: az operatív programokat és a helyreállítási alap tervét már jóváhagyta az unió, most már az a cél, hogy a pénzek is minél hamarabb megérkezzenek. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kiemelte: Magyarország továbbra is a békét sürgeti, de nem vitatja Ukrajna önvédelemhez fűződő jogát. Szólt arról is, hogy Magyarországnak elsősorban energetikai együttműködése van Oroszországgal, mert Moszkva nélkül továbbra sem biztosított hazánk kőolaj- és gázellátása.

A Magyar Honvédség 175 éve szolgálja a magyar emberek és Magyarország békéjét és biztonságát - írta a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejegyzésében kiemelte: az elmúlt 175 év viharos történelmében a magyar katona mindig helytállt, és erre a hagyományra kell építeni a jövőt is: és egy modern, 21. századi digitális haderőt kell a mai fiatalok bátorságára, hazaszeretetére építeni.

A kínai elnök támogat minden erőfeszítést, ami a béke visszatérését célozza Ukrajnában - áll a közös nyilatkozatban, amelyet a francia elnök kínai látogatásának befejeztével adtak ki. A közlemény kiemeli: a két ország ellenzi az atomerőművek és más békés atomlétesítmények elleni fegyveres támadásokat. A kínai külügyminisztérium közleménye szerint Hszi Csin-Ping hangsúlyozta, hogy a politikai rendezés az egyetlen megfelelő eszköz az ukrajnai válság megoldásában.

Kéthetes tűzszünet kihirdetését javasolta Ferenc pápa az ukrajnai háborúban szemben álló felek között a katolikus és ortodox húsvét idejére - közölte az orosz ortodox Óhitűek Világszövetségének elnöke. Leonyid Szevasztyjanov a katolikus egyházfővel személyes beszélgetése után elmondta: vasárnaptól kezdve két héten át fegyverszünetet kellene hirdetni Ferenc pápa szerint. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírói kérdésre azt mondta a Vatikán részéről nem kaptak hivatalos felhívást a vonatkozó bejelentésre, ezért nem tartják szükségesnek azt, hogy reagáljanak rá.

Ha a nyugati országok nem szüntetik meg az orosz műtrágya és gabona exportjának akadályozását, Moszkva a fekete-tengeri gabonaexport-megállapodáson kívül folytatja a kereskedést - jelentette ki az orosz külügyminiszter Ankarában. Szergej Lavrov elmondta: Törökország támogatja Oroszország műtrágya- és gabonakereskedelemre vonatkozó kérelmét, ami szükséges ahhoz, hogy ismét meghosszabbíthassák a tavaly júliusban létrejött gabonaexport-megállapodást Oroszország és Ukrajna között.

Romániában tüntetnek a gazdák az ukrán mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos európai uniós politika módosítását követelve. A gazdák képviselői Bukarestben munkagépekkel vonultak az Európai Bizottság romániai képviseletének székháza elé, és az ország számos megyéjében a kormánybiztosi hivatalok előtt tüntetnek, az országutakon pedig forgalomlassítással demonstrálnak. A gazdaszervezetek bejelentették, hogy a bolgár-román határon csatlakoznak a bolgár gazdák több napja tartó akciójához, és más határátkelőknél, illetve autópályák felhajtóinál úttorlaszokat alakítanak ki.

Átmenetileg leállítják a Lengyelországba irányuló gabonaexportot, az ukrán fél javaslatára – közölte a lengyel mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter. Robert Telus az ukrán agrárpolitikai miniszterrel találkozott a lengyel-ukrán határon. A tárcavezető ismertette: kizárólag a szigorúan ellenőrzött tranzitot engedélyezik. A leállítandó kivitelről beszélve konkrétan a búzát, a kukoricát, a repcét és a napraforgót említette.

Eddig több mint 400 hektárra kiterjedő területre jelentettek be tavaszi fagykárt a termelők, az idei kárenyhítési évben. Ez a szám április első hetének fagyos éjszakái miatt egész biztosan jelentősen nőni fog - ismertette az Agrárminisztérium. A tárca a közleményben felhívta a figyelmet, hogy mindenképpen érdemes az elektronikus kárbejelentést megtenni annak érdekében, hogy a termelői károk a későbbiekben kompenzálhatóak legyenek.

Megdőlt a legalacsonyabb maximumhőmérséklet húszéves rekordja tegnap a Kékestetőn - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az áprilisi télies idő új rekordot hozott: április 6-án Kékestetőn mínusz 2 foknál nem emelkedett magasabbra a hőmérséklet, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó országos legalacsonyabb maximumhőmérséklet rekordja.

Az alapos és szakszerű keresés ellenére sem találták meg Győrffy Ákos magashegyi hegymászó, siklóernyős nyomait Olaszországban - közölte a Kalifa Alpin Csapat. A tájékoztatás szerint Győrffy Ákos családja a szakemberek információira alapozva azt a döntés hozta, hogy abbahagyják az eltűnt hegymászó keresését. Győrrfy Ákos múlt pénteken egy hétvégi mászásra indult a Monte Rosa-masszívumra, amelyen már többször is járt. Az előre megbeszélt időpontra azonban nem ért vissza.