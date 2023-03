"A főállású munkavállaló, akit nyolc órában foglalkoztunk, jelenleg 2000 fő az autóbusz- és 280 a trolibusz ágazatnál. A főállású munkavállalóból legalább 60-70-80 főt azonnal tudnánk foglalkoztatni. Emellett az azonnali többletfoglalkoztatáson túl folyamatosan kell képeznünk munkavállalókat" – mondta el az InfoRádióban Szedlmajer László, a BKV autó- és trolibusz üzemeltetési vezérigazgató-helyettese.

Az M3-as metró felújítása után az 50-es és az 56-os villamosvonalak felújítása miatt lesz szükség a következő hónapokban pótlóbuszokra. Szedlmajer László szerint a hiányzó létszám "normál békeidőben" is hasonló lenne. Magyarországon is érvényes az elv, miszerint egy autóbuszra körülbelül három járművezetőnek kell jutni, hogy a feladatot elvégezhessék.

Ősztől a BKV autóbusz-kiadása mintegy 700 darab, ehhez lehet mérni a nagyjából 2100 járművezetői arányszámot. Az őszi értékben nincs benne a villamos-és metrópótlás, ami általában 5-10 százalékos mértékkel tudja a rendszert elbontani, és erre a rugalmasságra szükség van.

A létszámhiány csökkentése érdekében meg kell tartani a munkavállalóikat, és toborozniuk kell újakat.

A toborzott új munkavállalókat folyamatosan képzik, munkabért fizettek nekik azalatt is, és lehetőséget adnak a B-kategóriás jogosítvány megszerzésére. A meglévő munkatársak versenyképességét béremeléssel javítják, és a munkakörülményeket is megpróbálják helyrehozni. Ez vonatkozik a járművekre és a végállomásokra is.

Szedlmajer László szerint a BKV-s buszvezetők fizetési "magas értékek", és hozzátette, hogy a budapesti buszközlekedés komoly kihívásokkal küzd, és ilyen nehéz munkakörülmények közé nem könnyű munkavállalót találni.

A bruttó járművezetői átlagjövedelem bruttó 730 ezer forint havonta 2023-ban.

Nettóban ez bőven 500 ezer fölötti érték. Szedlmajer László szerint bár csökken a fogyás mértéke, havi szinten tíz fővel csökken a járművezetői létszám. "Nem is gondolom a feladatunknak a szükségesnél jobban áttekinteni, hogy az elszívás hova megy. Valószínűleg sok esetben buszos vagy a teherautós szegmensbe. Bizonyosan van olyan, aki az egész szegmenst ott hagyja" – mondta Szedlmajer László.

A járművezetői társadalom öregedő korfát mutat, így a létszámfeltöltést a folyamatos nyugdíjazás is nehezíti. Jelenleg a buszvezetők átlagéletkora 51 év.

