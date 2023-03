Kormányinfó percről percre - Magyarország részt vesz a közös uniós lőszerbeszerzésben

Gulyás Gergely: megfelelően könnyű volt a kordon ahhoz, hogy még a momentumosok is el tudták bontani.

Gulyás Gergely: igen. Teljesen világos az a vélemény, amit az MLSZ kapott, és amiért az MLSZ sokat dolgozott. A fegyelmi szervezet úgy fogalmaz, a térkép nem szimbólum. Ez egy lezárt ügy. Ha önmagában áll a szimbólum, be lesz engedve. A joggyakorlat is a helyes irányba mozdult el.

Gulyás Gergely: 14 évvel bukása után is a legerősebb ellenzéki szereplő Gyurcsány Ferenc és pártja, a DK. Ez rájuk vet rossz fényt. Ez a helyzet.

Gulyás Gergely: az átszervezést a MOK támogatta, nem is tagadja. Miről beszélgessünk?

Gulyás Gergely: a magyar vállalásokat tekintve jól állunk, a beszerzési lehetőség megvan más irányokból. A probléma az, hogy nincs elegendő gáz Európában máshonnan. Most 6 szomszédos ország van, amellyel interkonnektor köt össze bennünket, pár éve 2 volt. Ami a román kitermelést illeti, ott egy nagy amerikai cég akart kitermelni, de 3 évvel ezelőtt úgy ítélték meg, hogy ez nekik nem éri meg. Úgy látszik, ezt az amerikaiak üzleti kérdésnek tekintik. Az a kérdés, hogy van-e elegendő gáz, az idei évben szerencsénk volt az enyha téllel.

2023.03.23. 10:36

Kövér László szerint erkölcsi kötelesség a finn és a svéd csatlakozásra szavazni, a finnről 27-én szavaznak, a svédről miért nem?

Gulyás Gergely: reméljük, mielőbb a svédek is olyan helyzetbe kerülnek, mint a finnek, és akkor nagy többséggel meg tudjuk szavazni azt is. Cáfolnám, hogy Ankara álláspontjához igazodnánk. A miniszterelnök decemberben jelezte, hogy februártól tárgyaljuk a ratifikációt, nem hinném, hogy a svédügyi tárgyalás nagyon elhúzódna, reális, hogy tavasszal megszavazzuk azt is.