Teljesen átrajzolt tervekkel épül fel Zugló új városnegyede

A Bosnyák tér környékén tervezett óriásberuházás évek óta nagy feszültséget szít a zuglóiak körében, ráadásul a projekt kiemelt beruházássá minősítésével az önkormányzat beleszólási joga is nagyban szűkült. Horváth Csaba szerint most úgy tűnik, nyugvópontra kerülhet az ügy.

"Az önkormányzat minden jogi lehetőséget kimerített, hogy a beruházást a megfelelő keretbe terelje, és a jogi harcunk nem volt eredményes:

a bíróságok nem találták az önkormányzati álláspontot megalapozottnak.

De a beruházó a tárgyalóasztalnál korrekt irányban tett lépéseket" – mondta Horváth Csaba polgármester.

A helyiek követeléseinek megfelelően így a tervezettnél jóval kevesebb új lakás épülhet meg az új városnegyedben. Az eredeti tervek szerint 1000-4000 lakás épülhetett volna, emiatt a helyiek körében komoly aggályok merültek föl. A projekt újragondolása után a kerületvezető elmondása szerint a beruházó

csak 168 lakást épít, azonkívül pedig irodát, illetve szolgáltatásokat fog létrehozni.

A beruházás egyik fő pozitívuma, hogy az épületek energiafelhasználása a legkorszerűbb lesz – hangsúlyozta Horváth Csaba. Évente mintegy hárommillió köbméter gázt nem fognak elégetni egy geotermikus erőmű révén. Ha ez sikeres lesz, akkor az új lakások számára szükséges hőmennyiségen kívül az önkormányzat által létesítendő városközpontnak is szinte a teljes energiaigényét fedezni fogja.

Horváth Csaba szerint emellett számos közcélú fejlesztés is megvalósul majd. Több 10 ezer négyzetméternyi új zöldfelület lesz a Bosnyák tértől a Rákos-patakig, ahol egy kiszélesedő parkot létesítenek, kapcsolattal a megújult patakparthoz. Megjelennek közszolgáltatások is, amelyek a polgármester szerint szintén segítenek majd abban, hogy Zugló élhetőbb legyen.

A beruházás keretében megújul a Bosnyák utca, a Bosnyák köz, a Rákospatak utca és nem utolsósorban a Csömöri út, de új buszmegállókat építenek és kerékpárutakat is kialakítanak. Az átadás a tervezettnél négy évvel korábban, már 2025-ben megtörténhet – tette hozzá a XIV. kerület polgármestere. Építkezés A most zajló, kiemeltté nyilvánított beruházás fejlesztője a Bayer Construct Zrt., amely már két épület szerkezeti elemeit is felhúzta a Bosnyák téri piac mögött. A régóta üresen álló, magántulajdonban lévő területen régebben sportpályák voltak és egy tanuszoda, ezek elbontásával ide terveztek több ciklussal ezelőtt – még amikor az volt a terv, hogy a 4-es metró elér idáig – egy plázát. Már az a bontás is "kiverte a biztosítékot" a családi házas, zöldövezetes környezetet féltő helyieknél, a mostani építkezés pedig hasonló okokból zavar egyes kerületieket: a szolgáltatások már most elérhető közelségben vannak, az irodák és az új lakások csupán plusz közlekedési terhet jelentenek a reggelente amúgy is kilométereken át torlódó Thököly úton, illetve a környék utcáin. Féltik a pénteki-szombati szabadpiac területét is a lakók: a Bosnyák utcában több ezren válogatnak Budapest egyik utolsó ilyen nagy termelői kínálatából.

Aggodalomként az is felmerült, hogy az új lakókat zavarni fogja a hajnali piacolás zaja. (A piac átszervezését állítólag a beruházó is kérte az önkormányzattól. A hét irodaház-épületben összességében 153 ezer négyzetméternyi irodaterület lesz, és úgy számolnak, hogy 6-7 ezer ember járhat majd be naponta dolgozni. Míg a környező utcákban jellemzően 2-3 emeletes családi házak, kisebb társasházak vannak, a Bayer akár 12-13 szintes épületeket is felhúzhat .)

A beruházás pártolói a polgármester által is elmondott érveket sorakoztatják fel, hangsúlyozva, hogy egy irodaházas-lakóparkos környezet is jobb, mint a mostani lepusztult állapot.

A beruházó az önkormányzat tájékoztatása szerint 11,1 milliárd forint összértékű közösségi célú fejlesztést vállalt a beruházó a kerület érdekében: a Rákos-patak revitalizációja, a fölötte lévő híd kétszer kétsávossá bővítése, a közlekedési úthálózat fejlesztése, a Csömöri út teljes átépítése, a Bosnyák téren egy 5000 nm-es mélygarázs megépítése.

A mélygarázs a jelenlegi piac területe alatt abban az esetben épülhet meg, ha az önkormányzat megvalósítja az új zuglói főteret, piacot, szakrendelőt és önkormányzati épületet magába foglaló fejlesztését a jövőben. A környékbeliek emiatt is zúgolódnak, ugyanis ez szintén nagy terhelést jelentene a környéknek, megszüntetve a környékbeli családi házak és az óvoda eddigi békés, kertvárosias jellegét. A tervekben pedig egy új piaccsarnok szerepelne, de a hétvégi szabadtéri piacról és a "bolgárkertész" piacról nem esik szó.

Az önkormányzat ígérete szerint a Bosnyák utcát csak felújítják, a piac megmarad.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor