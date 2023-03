Megint eső kellene a gazdáknak, ráadásul a mandula is virágzik, pedig újra jön a hó

A meteorológiai szolgálat a honlapján közzétett elemzésében azt írta, az elmúlt hét napban az ország felett átvonuló időjárási frontok sokfelé hoztak csapadékot, többnyire kisebb esőt, a déli országrészben azonban számottevő mennyiség esett.

Az elmúlt 30 nap csapadékösszege azonban helyenként az 5 millimétert sem éri el, így országszerte a sokéves átlag alatt van. A talajok felső rétege az ország nagyobb részén tovább száradt, csak a déli és keleti határ térségében nedves, vizes a talaj teteje. A mélyebb rétegek azonban szinte országszerte telítettek a korábbi esők miatt.

Mivel a Körösök és a Maros vízgyűjtőjén az elmúlt napokban komoly csapadék hullott, ezeken a folyókon árhullám vonul le, így bár a korábban belvízzel érintett, elsősorban alföldi táblák területi kiterjedése jelentősen csökkent, de a Körös, Maros és a Tisza alsó folyása menti térségben ismét emelkedett a belvizes területek nagysága. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet jelenleg 5 Celsius-fok körül alakul.

Az elemzés szerint az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, de

az ország déli, délnyugati területeinek kivételével már várnának egy kiadósabb esőt.

Az enyhe időben a vegetáció a hónap közepén fejlődésnek indult, a som virágzása már az északkeleti országrészben is megkezdődött, a kajszi, az őszibarack és a körte virágrügyei is megpattantak Miskolc térségében. Délen, délnyugaton ezek a folyamatok még előrébb járnak, a mandula virágzása is elkezdődött. Az elmúlt napok hűvösebb időjárása, az éjszakai gyenge fagyok, délen a kevés hó visszafogta a növények túl korai fejlődését.

Az elemzés szerint a folytatásban változékony, kora tavaszi időre kell számítani: kezdetben még enyhe idő várható, majd vasárnaptól már hidegebb, hétfőtől hideg és nedves léghullámok érkeznek. A hétvége jobbára száraznak ígérkezik, majd hétfőtől több hullámban várható csapadék, eső, hó vegyesen, a jövő hét közepéig összesen 5-10 milliméter csapadék hullhat, de délnyugaton több is eshet. Vasárnaptól csökkenni kezd a hőmérséklet, a jövő héten a minimumok 0, a maximumok pedig 5 fok körül alakulnak majd.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt