Keményen üzen a kormánynak a Richter elnöke

Tárgyalást kezdeményez a Richter Gedeon Nyrt., hogy a kormány módosítsa az idei gyógyszeripari különadót – jelentette be a vállalat elnöke a társaság negyedéves eredményeit bemutató sajtótájékoztatón.

Bogsch Erik az InfoRádiónak ezt követően azt mondta, hogy ha nincs árfolyamnyereség, akkor nincs mire hivatkozva befizetni a különadót, ami ráadásul a hazai cégeknek nagy versenyhátrányt okoz a külföldi gyógyszergyártókkal szemben.

"Az már látszik, hogy a negyedik negyedévben, ami korábban volt nyereség, elszállt, tehát minimális nyereség volt 2022-ben. 2023-ban pedig az előzetes várakozások szerint

kifejezetten árfolyamveszteségünk lesz. Ha így lesz, úgy gondoljuk, ez az adó már nem áll"

– szögezte le.

A kormánnyal való egyeztetési folyamatnak még az elején vannak, de nagyon bizakodó, hogy lesz előrelépés.

Arról is beszélt, hogy az egyeztetés "a magyarországi gyártókra vonatkozik", de azon belül a Richtert érinti legfájóbban a kormányzati intézkedés.

"Mások is azt szeretnék, hogy ez a különadó minél előbb megszűnjön, látok is rá reális lehetőséget" - fogalmazott Bogsch Erik.

A gyárelnök arról is szólt, hogy

három különadót is fizetnek

a gyógyszeripar szereplői, de az volt a legsúlyosabb, amely alapján 28 milliárd forintot kellett befizetniük a 2022-es év számai alapján.

Ha a 2022. december 23-i kormánydöntéssel bevezetett különadó marad, Bogsch Erik szerint csorbát szenved a kutatás-fejlesztési tevékenység, de a béremelési tervekbe is beleszólhat a sarc. A Richter viszont nem készül a különadó fenntartására. A számok nyelvén – Orbán Gábor A Richter árfolyamhatástól megtisztítva, 10 százalékos bevétel- és nettó nyereségnövekedéssel számol forintban idén – mondta Orbán Gábor a vállalat negyedik negyedéves eredményeit értékelő sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy tavaly az árfolyamváltozásokkal szűrve sikerült elérni a célokat. A kedden hajnalban közzétett gyorsjelentés szerint a Richter árbevétele a várakozásokkal összhangban nőtt 2022-ben, az adózott eredmény azonban a negyedik negyedévben jelentkező egyedi tételek - mint a 28 milliárd forintos különadó - miatt elmaradt a várakozásoktól. Az adózott nyereség 11,4 százalékkal 157,255 milliárd forintra nőtt tavaly, 802,755 milliárd forint árbevétel mellett, amely 27 százalékos emelkedés. A negyedik negyedévben a társaság 40,002 milliárdos veszteséggel zárt, az előző évi 47,059 milliárdos nyereség után, miközben az árbevétele 27,1 százalékkal, 223,968 milliárd forintra nőtt az október és december közötti időszakban.

A Richter részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 9150 forint, a legalacsonyabb 6310 forint volt. (MTI) Az InfoRádió is kérdezte Orbán Gábort. A vezérigazgató elmondta, hogy nem csak Magyarország, de Európa is munkaerő-hiánytól szenved, ez meghatározza a Richter termelékenységét is. A beszélgetés alább meghallgatható.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton