Magyarázkodik a BKK a kínos hajléktalan-komment ügyében

A BKK Facebook-oldalán február 24-én délután olyan hozzászólás jelent meg, amely alapvetően megengedhetetlen, hiszen összemossa a hajléktalan emberek helyzetét az utazási feltételeket megsértő utasokkal - áll a cég közleményében.

Ez nyilvánvalóan egy téves azonosítás, hiszen a megbotránkoztató viselkedésből, vagy az utazási feltételek megsértéséből nem következik, hogy valaki hajléktalan volna, ahogy fordítva se igaz ez az általánosítás. Elnézést kérünk azoktól, akiket ez a hozzászólás bármilyen formában megbántott.

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk a BKK 51 új CAF-villamost szerez be. Ezt közzétették a Facebook-oldalukon is. Itt egy kommentben valaki a hajléktalanokra panaszkodott. Erre jött a BKK válasza, szintén kommentben: "Ha hajléktalannal találkozol, nyugodtan jelezd a villamosvezetőnek a jármű vészjelzőjén, köszönjük!"

Mindezt elsőként az rtl.hu vette észre. A kommenteket azóta eltávolították, majd jött a sajnálkozó levél, amelyet az Infostart is megkapott.

Nyitókép: BKK