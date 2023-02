Váratlan fordulat: régi-új fegyvert vetnek be a rendőrök a gyorshajtók ellen

Felújított állapotban, bővített képességekkel vették vissza a rendőrség szolgálatába a Fáma III. lézerelvű sebességmérőket – erre figyelmeztetnek az ORFK Baleset-megelőzési Bizottságának oldalán, a kreszvaltozas.hu-n.

Rendőrségi körökben mindig is közkedvelt volt a sebességmérő eszköz, mert amellett, hogy pontosan mérnek, szélsőséges körülmények között is megbízhatóan végzik a dolgukat. Az idő előrehaladtával azonban megtizedelődött az állományuk, de többnyire nüansznyi hibák miatt. Ezért a rendőrség megbízható céget keresett a traffipaxok javítására, korszerűsítésére – végül sikerrel is járt.

Tavaly decemberre a mintapéldány is elkészült, és miután az sikeresen vizsgázott a hitelesítés során (a procedúrán amúgy minden eszköznek át kell esnie kétévente), további készülékek korszerűsítésére került sor. Január végéig összesen 11 készülék menekült meg, melyek a sikeres hitelesítés után visszakerültek a kapitányságokhoz. Mivel eddig pozitívak a tapasztalatok, az ORFK további készülékek felújítását tervezi.

A Fáma III. típusú lézeres traffipaxokkal 2001 óta dolgoznak a magyar rendőrök. Első körben 19 darabot szereztek be, majd 2003 és 2005 között 21, 2006-tól 2008-ig pedig további 33 példány érkezett a hatóságok kötelékébe. A felújított darabok mind a legutóbbi beszerzésből származnak. A korszerűsítés során a külsőségek mellett kicserélték a csatlakozókat és a kábeleket, míg az akkumulátorcsomagokat felújították. Egy tartót is felszereltek a készülékekre, így azokra nagyobb méretű LCD-kijelzőt is fel lehet helyezni.

A készülék azért is „veszélyes” a járművezetőkre nézve, mert messzire, akár 1800 méterre is ellátnak, és nemcsak álló-, hanem mozgóképek rögzítésére is képes – a GPS-moduljuknak köszönhetően akár mozgó járműből is –, ezért egyéb szabálytalanságok dokumentálására is alkalmas, mint például a tilos jelzésen áthaladás vagy a záróvonal-átlépés. A hatóságoknál mindemellett azzal is nagy népszerűséget váltott ki ez a traffipaxfajta, mert a radardetektorok nem vagy esetlegesen szúrják ki, a blokkolóknak sincs sok esélyük vele szemben.

Nyitókép: kreszvaltozas.hu