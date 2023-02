Átlépte a lélektani határt a Balaton, ezt kevesen hitték volna

Négy nap stagnálás után kedden reggel 100 centit mutatott az átlagos balatoni vízmérce. Siófoknál egyenes 102 centi volt a hivatalos vízállás. Ott már 3 napja elérte a magyar tenger a 100 centit.

Ahogy az Infostarton már többször beszámoltunk róla, a novemberi kritikusnak mondható 69 centi után decemberben kezdett emelkedni a Balaton vízszintje. A szakemberek szerint ez természetes folyamat, de a laikusok közül sokan kételkedtek abban, hogy ismét ilyen magas lesz a tó vízállása.

Két hete egyébként érdekes jelenség is volt a Balatonnál: megbillent a vízszint, azaz az erős szél az egyik oldalról áthajtotta a vizet a másikra.

Mindenesetre az optimális 110-120 centis vízálláshoz még kellene eső, ezt a szintet (minimum 110 centi) április végére kellene elérje a Balaton.

A tónál most inkább a madarak jelentenek komoly veszélyt. Az Infostarton is megírtuk, hogy a vetési varjak súlyos károkat okoznak a parti területeken, de a kárókatonákra is lehet már vadászni.

