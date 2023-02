Az Airbus Gyulára települése fontos lépés - mondta a honvédelmi miniszter

A cég az Airbus Helicopters Hungary felületkezeléssel foglalkozó partnere, a Békés vármegyei városban új gyáregységet is létrehoztak az Airbus-gyár mellett.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett, a magyar kormány 2016-2017-ben célként fogalmazta meg, hogy kifejezetten európai beszállítókra támaszkodva tervezi a magyar haderő újrafelfegyverezését. De nem pusztán hadfelszerelési eszközök vásárlásával, hanem ahol lehet, gyártási kapacitást szeretne az országba hozni - tette hozzá.

"Ennek egyik legtökéletesebb megvalósulása az Airbus Gyulára települése,"

amely elkezdte Magyarországra vonzani a beszállítói körét is, "így érkezett meg a Satys" - fogalmazott.

Ebből is látszik, hogy a magyar haderő fejlesztése egy stratégia szerint halad - jegyezte meg, hozzátéve, hogy az is a stratégia része, hogy Gyula-Békéscsaba térségéből kiindulva fejlesztik a haderőt, a légierőt.

Palkovics László, a vegyesvállalatot magyar részről létrehozó N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. vezérigazgatója kifejtette, Magyarországon régóta nem volt repülőgépipar, az Airbus révén mégis felkerülhet az ország Európa légiipari térképére.

Hozzátette,

ígéretet tettek a békéscsabai reptér átépítésére is,

aminek a tervezése folyamatban van.

A francia tulajdonú Satys Group harminc éve az Airbus beszállítója, a cég felületkezeléssel foglalkozó partnere. A Satys 17 millió eurót invesztált a gyulai gyárüzem létrehozásába - mondta Christophe Cador, a Satys Group alapítója és vezérigazgatója. "Ez az egyik legnagyobb európai beruházás a légiiparban" - közölte.

Hangsúlyozta, az Airbus-gyár mellett megépülő üzemmel a felületkezelést, a "legbiztonságkritikusabb" alkatrészek festését a legmodernebb technológiával, a lehető leggyorsabban és a legnagyobb biztonság mellett tudják elvégezni.

Christophe Cador elmondta, a beruházás stratégiai fordulópontot jelent a négy kontinensen jelen lévő cégcsoport számára. Franciaország és Portugália mellett most már van üzemük Magyarországon is, ahonnan a Rajnától keletre fekvő piacokat kívánják ellátni. Ez egy lehetőséget jelent a cég számára a további bővülésre - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a gyár folyamatirányítási rendszere, felületkezelési eljárásainak automatizálása révén "úttörő fontosságú" telephellyé lépteti elő Gyulát. Már a harmadik francia cég Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP), a város polgármestere elmondta, Gyulán három francia cég van jelen: az Eurofins csoport 2018-ban vette meg a laboratóriumi- és élelmiszervizsgálatokkal foglalkozó Food Analytica Kft-t. 2019-ben jelentette be az Airbus, hogy itt épít gyárat, az üzem tavaly nyáron elkészült és a termelés is elindult. Most pedig megjelent a Satys. Mindhárom cég a helyi munkaerőre épít. Ezzel a város gazdasága a turizmus és a húsipar mellett újabb lábon tud állni, ami növeli a vonzóképességét és a megtartóerejét - jelentette ki.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka