Lakossági figyelmeztetés a honvédség egyik új fegyvere kapcsán

Fejér vármegye legkisebb lélekszámú települése, Bakonykúti van kitéve néha a legnagyobb zajártalomnak. A megyehatáron fekvő lőtéren zajló éleslövészet idején a tüzérségi tűz robaját szinte a házak közül hallják a helyiek.

Most ismét hadgyakorlat lesz, ám ez a szokásosnál is nagyobb hanghatással jár, ezért Marics Józseffel is egyeztettek - írta a feol.hu. A polgármestert külön is felkereste az új, PZH-2000-es tüzérségi eszközökkel ellátott katonai szervezet parancsnoka, valamint a lőtér környékén gazdálkodókkal is felvette a kapcsolatot. Ők készek az együttműködésre, a földjeiken a tüzérségi lövészetek előzetesen egyeztetett időpontjában - a pdf itt megtekinthető - mezőgazdasági munkát nem végeznek.

Mindemellett a feol.hu szerint a túrázók, a kirándulók is kerülhetnek akár veszélyes szituációba, ha elindulnak a település környéki gyönyörű tájakra. Nekik is érdemes előtte tájékozódniuk a csapatgyakorlótéren folyó tevékenységekről a település honlapján, ahol havonta friss adatokat közölnek.

A jelentős hanghatással és útlezárásokkal, jelentős katonai forgalommal járó események a környéken:

Március 12-18. MH Klapka György 1. Páncélosdandár - PZH-2000 tüzér lövészet, éleslövészet naponta meghatározott időtartamokban.

Március 1-31. MH 25. Klapka György Lövészdandár - nemzetközi kiképzés, folyamatos lebonyolítással.

Érdekesség, hogy drónteszt is lesz március 6-10., 20-24., 27-31. között a környéken, ez alacsony zajhatással, kis ki- és bemenő katonai forgalommal jár, valamint az Airbus Helicopters helikopteres teszt lőgyakorlatot tart jelentős zajhatás és mérsékelt katonai "mozgás" mellett március 27. és április 23. között.

