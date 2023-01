Polgár Csaba: sokat ledolgozott többéves lemaradásából a hazai robotsebészet

Január 21-én volt egy éve, hogy az első magyarországi robotsebészeti műtétet elvégezték az Országos Onkológiai Intézetben, majd néhány nappal később jött a következő a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben – mondta Polgár Csaba.

Mindkét intézményben több mint kétszáz, elsősorban daganatsebészeti beavatkozást tudtak ezzel a módszerrel végrehajtani, a kétharmada urológiai, prosztata-, vese- és hólyagműtétét volt, de a nőgyógyászati beavatkozások – méhnyak-, méhtest- és petefészekrák-műtétek – száma is meghaladta a százat. Emellett tovább hat mélyen infiltráló endometriózis műtétjére is sor került bélrezekcióval, pedig szeptembertől az onkológiai intézetben negyven műtéttel elindult a hasivégbél-, vastagbél-, máj- és gyomorsebészeti program is – sorolta a főorvos.

Polgár Csaba rendkívül nagy előrelépésnek nevezte a robotsebészet magyarországi beindulását, miután hazánk a minimál invazív daganatsebészetben többéves lemaradásban volt. Örömtelinek nevezte, hogy májustól a Semmelweis Egyetem, ősztől pedig a Pécsi Tudományegyetem is gazdagodott egy-egy daVinci nevű robottal. Mint mondta, a technológia legfőbb hozadéka, hogy a sebészek precízebben, pontosabban tudnak operálni, ezáltal nemcsak a funkcionális eredmények lesznek jobban, hanem csökken a betegek rehabilitációja és felépülése, illetve rövidül kórházi tartózkodási idejük.

Miután robotot csak a nagyobb daganatsebészeti centrumokba érdemes telepíteni, a főigazgató úgy véli, összesen nyolc-tíz robotra lenne szükség Magyarországon, viszont azokat rendkívüli hatásfokkal kellene kihasználni. Megjegyezte, az eszközöket két műszakban lehet igazán költséghatékonyan üzemeltetni, ők is ennek a finanszírozásához szükséges pénz előteremtésén fáradoznak.

Az Országos Onkológiai Intézetben a mellkassebészetre és a fej-nyaksebészetre is szeretnék kibővíteni a műtéti palettát a robottal, amihez egy második eszközt be akarnak szerezni európai uniós források bevonásával.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás