Fontos hírek arról, kik is jogosultak valójában a 30 év alatti anyák kedvezményére

„A fiataloknak 25 éves korig járó adómentességet azoknak a nőknek az esetében, akik vállalnak gyermeket, azt 30 évre fölemeljük, így fest a 23-as évünk, védekezni fogunk, de a nagy céljainkat nem adjuk fel” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök karácsony előtt, amikor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a Karmelita kolostorban.

Néhány nappal később, december 28-án Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videóban közölte, hogy hamarosan kihirdetik az adómentességről szóló kormányrendeletet. „Mint minden más családtámogatásnál, ennél is kettős a célunk: amellett, hogy a gyermekvállalást ösztönözzük, azt is szeretnénk, hogy több pénz is maradjon a gyermekes családoknál. Az szja-mentesség nem új a családi adórendszerben: egy éve mentességet élveznek a 25 év alatti dolgozó fiatalok és három éve a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák. Az új szja-mentesség a 30 év alatti édesanyáknak jár. Számításaink szerint az adómentesség lehetőségével több tízezer jövedelemmel rendelkező fiatal édesanya tud majd élni – emelte ki videoüzenetében a politikus. – Ők természetesen nemcsak az új szja-mentességre, hanem minden mára további családtámogatásra is jogosultak, például a családi adókedvezményre, a babaváró támogatásra és a gyedre. Ahogyan az családi adókedvezményt, ezt az adókedvezményt is saját és örökbefogadott gyermekek után is tudják érvényesíteni.”

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal most pontosította, hogy valójában kik jogosultak erre a támogatásra. A hatóság honlapján megjelent adóelőleg-nyilatkozathoz csatolt tájékoztatás szerint nem kell szja-t fizetnie annak, aki:

február 8-án betölti a várandósság 91. napját, vagy

március 15-én megszüli a második gyermekét, vagy

augusztus 6-án örökbe fogadja a férje gyermekét és idősebb 25 évnél, de fiatalabb 30-nál.

Nem jogosult tehát a kedvezményre az a nő, aki például 23 évesen szül vagy 31 évesen májusban szüli meg a harmadik gyermekét. Aki január 1-je előtt szült, annak csak akkor jár ez a támogatás, ha 30 éves koráig még egyszer szül.

