Végh József: a kés sokkal veszélyesebb, mint egy lőfegyver

Azt nem tudják az emberek, hogy általában egy elmebeteg vagy élénkítőszert fogyasztott embernek az ereje három-négyszerese egy normál emberének. Egy 60 kilós nő ötvenévesen feláll négy kommandóssal szemben, és akár a saját karját is eltöri, annyira nincs fájdalomérzete és olyan erő van benne – mondta Végh József. A kriminálpszichológus arról is beszélt, hogy az ilyen elkövetővel szemben fellépni is nehéz, például a figyelmeztető lövést sem hallja meg, de volt olyan esete is, hogy a rendőrség bevetési egységét kéményseprőknek nézte az elmebeteg.

"Ebben az esetben vagy megtaláljuk azt a pici világos ablakot, amin keresztül kommunikálni lehet az illetővel, vagy a legjobb, ha az intézkedő rendőr távolságot tart, és elszigeteli az elkövetőt az állampolgároktól, hogy ne tudjon közel kerülni hozzájuk" – mondta a szakember. Példaként említette, hogy érdemes egy bútor mögé hátrálni, hogy támadás esetén az elkövetőnek át kelljen kelnie rajta. A rendőrnek lehetősége van a gumibotot is alkalmazni, ha pedig fegyver van az elkövetőnél, akkor jogszerű és szakszerű a fegyverhasználat arra a kézre, amelyben a támadásra és emberölésre alkalmas eszköz van.

Végh József kiemelte, a rendőrnek ez a mozgása nem meghátrálás, hanem egy taktikai mozgás. "Ez nagy különbség, mert ha valaki taktikailag visszamozog, akkor teret ad, mert a tér, a távolságnövelés reakcióidőt növel.

Egy késes támadásnál 8-9 méteren belül nem is érdemes lőfegyvert elővenni, mert be fogja fejezni a támadását a szúróeszközzel.

Ilyenkor kell kilépni, ellépni a támadás irányából" – mondta a kriminálpszichológus.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a támadónak majdnem háromszoros előnye van a megtámadottal szemben, mert tudja, hogy mit akar, jogi kötelezettség sem fogja meg a kezét, azt tesz, amit jónak lát, ráadásul fizikailag is erősebb. Emiatt csak követni lehet ilyenkor a támadó magatartását. "Elébe lehetne menni egyébként, itt jogszabályi változtatásokat kellene majd végrehajtani, hogy hogyan lehet elébe menni és megakadályozni, hogy megindítson egy ilyen támadást" – tette hozzá.

A január elején történt késeléses rendőrgyilkosság kapcsán azt is megjegyezte a szakember, hogy a kés különösen veszélyes fegyver, mert sokszor nem lehet látni, aki jól bánik a késsel, az rejti a fegyvert.

"A kés sokkal veszélyesebb, mint egy lőfegyver, nagyobb sebet ejt, gyorsabb és nem érez mást a megtámadott személy, mint egy tompa ütést"

– mondta Végh József. Hozzátette, erre felkészítik a rendőröket, de a gyakorlatokon is látszik, hogy "belép három-négy rendőr, és mire észbe kapnak, késsel meg vannak szurkálva mindannyian".

"Viselkedj az elvárásoktól eltérően!"

Az InfoRádió Aréna című műsorában Végh József általános tanácsokkal is szolgált a mindennapokra. Például az sem mindegy, hogyan tartjuk magunkat, már ezáltal is elkerülhetjük, hogy bűncselekmény áldozatává váljunk.

"Fontos a megelőzés. Ha rugalmasan járunk, megemelt fejjel, mellel, akkor inkább mást fognak választani. Rosszul hangzik, de ez van:

az elkövető is igyekszik könnyű célpontokat kiszemelni, akiket könnyen le tud győzni"

– tanácsolta a kriminálpszichológus. Aztán ha meglátjuk, hogy követ és leendő áldozatnak tekint bennünket valaki, ebben az esetben célszerű elővenni egy telefont és legalább úgy tenni, mintha telefonálnánk. Ha kapcsolatban vagyunk valakivel, akkor meg fogja fontolni, hogy megtámadjon bennünket.

Ezenkívül azt is javasolja a szakember, hogy ha gyanúsan álldogál valaki és elmegyünk mellette, nézzük meg egy kicsit alaposabban, legyen az a hiedelem a leendő elkövetőben, hogy kiszúrtuk.

Végh József beszélt arról is, hogy el lehet dönteni, valaki tényleg támadni akar-e, csak ehhez olvasni kell tudni a viselkedéséből: támadás előtt mindig megemelt testtartással, fejjel és mellel néz körül az elkövető, keresi az áldozatot. Amikor megindítja a támadást, akkor láthatatlanná kell válnia, ezért elkezd összemenni, és amikor megérkezik a megtámadotthoz, akkor újra kiemeli, felnöveszti magát és ezután fog támadni.

Ha már a támadás alatt állunk, akkor több lehetőségünk maradt. A szakértő szerint az egyik fontos alapszabály: viselkedj az elvárástól eltérően! Példaként egy régi esetet említett, amikor egyetemistaként egy sorkatona egy sörösüveggel akarta leütni. "Amikor közelebb jött, azt mondtam: »Szia, Végh József vagyok.« Mit csinált? Kezet fogott. Mit csinált az üveggel? Letette" – emlékezett vissza, és aztán azt is elmondta, hogy Debrecenben az egyik kollégája ugyanezzel a technikával fogott el egy fegyveres elkövetőt.

"Ha támadás alatt vagyunk, és még van lehetőségünk, akkor azonnal meg kell szökni, ha nincs, akkor védekezni kell.

Egyvalamire nem szoktak számítani az elkövetők, ezt szintén oktatom, ez pedig a támadás megelőzése támadással.

Egészen más élettani jelenség zajlik le a testben, ha támadás alatt vagyunk, tehát védekezünk, vagy ha támadunk. A támadónak más a hormonális támogatottsága, ha ő kényszerül védekezésre, mert megelőző támadás éri, ebben az esetben kénytelen lesz védekezni és elhagyja a helyszínt" – mondta Végh József, de gyorsan hozzátette: "Ezt csak az engedje meg magának, aki elég biztos abban, hogy fizikailag is meg tudja védeni önmagát."

Ha zárt térben, például a tömegközlekedésen ért valaki atrocitás, akkor az Végh József tanácsa, hogy ilyenkor össze kell fogniuk az utasoknak, de ez többnyire elmarad, mert szociálpszichológiai kutatások is azt bizonyítják, hogy mindenki azt hiszi, majd valaki más megteszi az első lépést, ezért aki ilyet észlel, tanuljon meg összefogni. Ennek első lépéseként azt javasolja, hogy akit támadás ér, hangosan kérjen segítséget. "Ha ilyen zárt térben vagyunk, akkor jelezzük, hogy mit látunk és mi történik, kiabáljunk, hangosan kérjünk segítséget, mert akkor már nehezebben tagadják meg" – mondta Végh József kriminálpszichológus.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán