Hiába a bírósági ítélet, megmentenék a tavat a Fertő tó Barátai

Tiltakozik a Fertő tavi állami beruházásra decemberben kiadott környezetvédelmi engedély ellen a Fertő tó Barátai Egyesület. Az új hatástanulmány és engedély a korábbi 52 hektár helyett 77 hektár beépítésére ad lehetőséget.

A rekreációs célú beruházás megvalósítása ellen még szűk két évvel ezelőtt a Greenpeace indított pert a győri megyei kormányhivatalnál, amely közigazgatási döntéssel engedett zöld utat a kormány tervei részeként a négy évszakos mederkotrás előtt. Az illetékes bíróság akkor szakértőt vont be az ügybe, hogy az mondja ki, a kotrás veszélyezteti-e az élővilágot a Fertőnél. A szakértő és később a Magyar Tudományos Akadémia is a zöldekéhez hasonló álláspontra helyezkedett, ezek után hideg zuhanyként érte a zöld szervezeteket az egy hónappal ezelőtti ítélet, hogy a beruházás és a kotrás folytatódhat, majd a január 5-én átvett indokolás, amelyet kézhez véve a Fertő tő Barátai Egyesület elnöke is nehezen találja a szavakat.

"Felháborító a döntés – fogalmazott az InfoRádióban Major Gyula. – Kellemetlen meglepetés volt, mert az előzetes szakértői vélemény a közösen kialakított álláspontunkat támasztotta alá. A bíróság ítélete szerint egyes egyedekről van szó, hogy azok kipusztítása nem jelent természetvédelmi károsodást, de itt vannak különleges egyedek, amelyek ritkaságszámba mennek.

Most mutattak ki először északi pockot ezen a területen, eddig nem is találkoztak itt vele. Kérdés most, hogy mennyi ilyen lehet itt, illetve pontosan hol lehetnek, nem pont ott-e, ahol kotortak,

vagy ahol éppen töltötték fel a talajt."

Hogy milyen lehetőségük van most, arról azt mondta, a Greenpeace döntése lesz, mit lépnek, az egyesület támogatólag mellette lesz, de több ügy is várható most.

"Január 20-ig lehet megtámadni az új, december 21-én jóváhagyott környezetvédelmi engedélyt a beruházásra. Foglalkozunk ennek a véleményezésével, és ez ellen szándékunkban áll panaszt benyújtani, jogorvoslatot kérni" – mondta az elnök.

Közben olyan információik vannak, hogy a Lázár János által vezetett építésügyi minisztérium foglalkozik a partra tervezett beruházás átgondolásával. Szó lehet

leállításról

felfüggesztésről

folytatásról.

"Újságírók kaptak válaszokat a minisztériumból, amelyek szerint átdolgozzák a terveket. De mi is megfogalmaztuk a 10 kérdésből álló csomagunkat, erre még nem érkezett válasz" – tette hozzá.

A 77 hektáros nagyság szerinte talajszerkezetileg is problematikus lehet, "hiszen többnyire a kikotort iszappal töltötték fel a területet",

és ebből még baj lehet, "amiről még nem is nagyon esett szó", tekintettel az új tanulmányban megjelent

fürdőházra, a 20 helyett 26 apartmanházra, a 2 szintes sportcentrumra,

amelyek "lényegi változások az eredeti tervekhez képest, nem éppen a környezetvédelem jegyében". A Kúriára megy a Greenpeace A Kúriához fordul a Greenpeace a bíróság ítélete miatt, amelyben elutasítják a szervezet keresetét a Fertő tavi beruházás ügyében. Az indoklást elképesztőnek tartják, aszerint ugyanis a beruházás akkor sértené a Natura 2000 rendeletet, ha egy egész faj vagy élőhelye fennmaradását veszélyeztetné. "Valami olyan kifacsarása a jogszabályoknak és a logikus gondolkodásnak az indoklás, amin nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ne háborodna fel. Most már harmadik éve harcolunk a Fertő tő természeti értékeiért. Az indoklásban leírják, hogy igaz, hogy egyes fajok sérülhetnek, békáknak petéi, halak, egyebek, de ezzel az egész faj még nem pusztul ki, ezért úgy állapították meg, hogy semmi gond nincs, lehet folytatni a beruházást. Amíg tehát egy-egy példány van a fajból, addig nincs veszély... A természetvédelmi törvény egyértelműen kimondja, hogy az egyes egyedek elpusztítása, élőhelyének zavarása tiltott. Azért kellett ilyen kifacsart logikát alkalmazni, hogy el tudják utasítani a keresetünket. Ha kell, az uniós bíróságokig megyünk ezzel az üggyel. Ez a madarak vándorlásának is fontos helyszíne, itt állnak meg északról délre, délről északra, teljesen feleslegesen teszik tönkre a területet" – mondta Rodics Katalin, a Greenpeace biodiverzitáskampány-felelőse.

