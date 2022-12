Veronai busztragédia: hiába perlik a vétkes sofőrt a hozzátartozók

Ugyan a büntetőeljárás már lezárult, és a napokban az is kiderült, hogy a veronai busztragédiáért felelősségre vont sofőr Magyarországon töltheti le hat éves fogházbüntetését, az olasz perben megítélt kártérítéshez nem juthatnak hozzá automatikusan a túlélők, illetve a gyászoló családok, polgári pert kell indítaniuk Magyarországon, hogy behajthassák a határozatban foglaltakat – tudta meg a Blikk.

„Ha elítélik az autópálya megvádolt alkalmazottait is, akik ellen még folyik az eljárás, az esetükben a felelősségbiztosító fogja állni a kártérítés rájuk eső részét, ezt viszont most V. Jánosnak a magánvagyonából kellene kifizetnie. Csakhogy a jelek szerint megszabadult mindenétől” – nyilatkozta a lapnak az egyik áldozat hozzátartozója, aki egy nyaralóról is hallott, és arról, hogy V. János eladta a békéscsabai lakását. Szeptemberi őrizetbe vételekor az élettársa lakásáról vitték el a rendőrök.

Ha nem lesz mit behajtani a sofőrön, a gyakorlat szerint megterhelhetik a jövőbeni járandóságait, le lehet tiltatni majd a fizetéséből is. De mivel V. János munkaidőben, alkalmazottként követte el a bűncselekményt egy cég járművével, felmerül, hogy a munkaadónak kell tudnia bizonyos mértékig felelősséget vállalnia az alkalmazottja cselekedetéért – jegyzi meg a Blikk. Hozzáteszik: az áldozatok családjainak hosszadalmas bírósági procedúrái még nem értek véget.

A lapnak nyilatkozó hozzátartozó megjegyezte: az egyik olasz tárgyaláson kiderült, az autópályakorlátot 30 éve tízszeres pénzért és a nem megfelelő paraméterekkel valósították meg, és a törésteszteken megbukott.

