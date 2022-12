Karácsony Gergely: ünnepi nap a mai

"Talán nem túlzás ünnepnek nevezni: ma átadjuk a Lánchíd megújult útpályáját Budapestnek, elindulhatnak rajta a buszok, a biciklisek, a motorosok és a taxik" – írta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere pénteken egy Facebookon közzétett bejegyzésében.

A gyalogosok most még azért nem tudnak a hídra menni, mert a járdák és a korlátok megújítása az építkezés következő szakaszában valósulnak meg.

Karácsony Gergely azt írta, Magyarország talán legbonyolultabb beruházása

határidőben, a terveknek megfelelően, a költségkereten belül maradva valósul meg.

Ezeknek a szavaknak szerinte azért is van súlyuk, mert Magyarországon nem ehhez vagyunk szokva.

"A Lánchídról sokat fogunk még beszélni, talán vitatkozni is, de a Fidesz és néhány kormányember már meg is nyitotta az első vitát, ezt pedig akár gyorsan le is zárhatjuk, már ha a tények számítanak. Arról szól, kifizette-e a kormány felújításához megígért 6, azaz hat milliárd forintot. Nos, nem, nem fizette ki, majd egyszer összeszámolom azt is, hányszor ígérték meg" – írta.

"Bár pár milliárd kifizetése máskor nem szokott ilyen gondot okozni ennek a kormánynak, most azzal támadnak vissza, hogy a főváros nem tartja be a Lánchídról kötött megállapodást. Akkor legyen világos, a Lánchídról a kormány és a főváros között a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán köttetett megállapodás, szó szerint ez: »a Széchenyi lánchíd felújítását követő forgalmi rendjével kapcsolatos döntést a felújítás befejezéséig szükséges meghozni« ".

Szerinte nemcsak a határidőket, a költségkeretet, de a megállapodást is tartották. "A Lánchíd története arról mesél, hogy volt idő, amikor magánvagyonból közvagyon lett, és nem fordítva. A híd múltja arról mesél, volt idő, amikor Magyarországon számított a közóhaj – itt az ideje, hogy a jövője is ennek alapján dőljön el" – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton