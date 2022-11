Éppen napozott az egész éjszakát az erdőben töltő 6 éves kislány amikor megtalálták

Nekem is van egy hatéves gyermekem, átéreztem, min mennek keresztül a szülők. Éppen csak felemelkedtem, és megláttam a kislányt. Amikor leszálltam hozzá, nem volt megijedve, nem is sírt. Békésen ücsörgött. Elmesélte, hogy egy fa tövében töltötte az éjszakát, most pedig napozik. Mondta még, hogy ma az anyukája dolgozik, mire azt válaszoltam: biztos nem, téged keres minden erejével. Megöleltem és nagyon megkönnyebbültem - mesélte a Blikknek Zora megtalálását Mehringer Szabolcs.

A Kékvillogónak arról mesélt még a férfi, hogy a kislány nem tudta, hogy eltűnt. „Úgy fogta fel az egészet, hogy elsétált egy tanyáról, azt sétált, sétált, majd álmos lett és valahol el kellett aludnia”. Miután 10 kilométert gyalogolt egy bokros-fás részen szenderült álomba, reggel felkelt és még mindig nem tudta, hol van.

A siklóernyőst az Országos Polgárőr Szövetség elnöke "elismerésben és dicséretben részesíti" - közölte az Infostarttal a szövetség.

A gyereket vasárnap délután óta keresték. A Győr-Moson-Sopron megyei Pér közelében található tanyáról tűnt el. Mint kiderült a kutyájával csatangoltak el, de eltévedt a sűrű ködben. Végül a Péri repülőtér mellett találták meg.

