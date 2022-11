Fontos figyelmeztetés a háztulajdonosoknak: százezreket is kockáztatnak

Már most, a mínuszok beállta előtt érdemes téliesíteni a vízmérőket, a vízvezetékeket és a szerelvényeket – hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség.

A hazai ivóvíz- és csatornaszolgáltatást végző szervezetek szakmai képviselője szerint az előrelátással akár tízezres, százezres károk is elkerülhetők, a szolgáltatási pont után keletkező vízelfolyás ugyanis a felhasználó számláját terheli – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Kreitner Krisztina, a szövetség PR- és marketingmenedzsere.

"Arra kell figyelni különösen, hogy mielőtt beköszönt a nagy hideg, készítsük fel a vízmérőt és a vezetékeket is a télre, hasonlóan például a szervezetünkhöz. A szerelvényekre is gondolni kell. Már a közvetlenül 0 fok alatti hőmérsékletek esetén is érdemes készen állni" – mondta.

A teendők:

a vízhálózatok és a vízmérők víztelenítése

a vízakna szigetelése

a vízmérő és a szerelvények szigetelése

a vízakna tetejének lezárása (hungarocell, takarók, avar)

De a télen is lakott ingatlanoknál is van mire készülni.

"Bár óriási probléma nem lehet ott, ahol mozog a víz, de vannak olyan vezetékszakaszok, amelyek kevésbé védett helyeken vannak. Ugyanígy a vízmérők, az aknák is téliesítésre várnak ilyenkor" – húzta alá Kreitner Krisztina. Fotó: Infostart

A vízművesek úgy tartják, hogy a telken is érdemes havonta egyszer ránézni a vízmérőre.

"A probléma onnan látszódhat, hogy szilánkosra tört a vízmérő üvege, eldeformálódott a számlálószerkezet, forog a csillagkerék, de nincs vízfelhasználás. Ilyenkor biztos, hogy baj van."

Ha pedig baj van, lehet "csak" tízezres a kár, de történhet akár olyan nagy baj is, amelynek elhárítására százezreket is rá kell költeni.

"A nagyon nagy költséget az elfolyt víz mennyisége jelentheti" – mutatott rá, hozzátéve, mindenki bátran hívja a felhasználási helyhez kapcsolódó telefonszámot, ha bármi gyanúsat észlel.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt