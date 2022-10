Életmentő adománnyal érkezett Gyulás Gergely

Életmentő mellkaskompressziós készüléket adott át a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tiszalúcon szombaton, a nagyközségben harminc éve működő mentőállomás jubileumi ünnepségén. Gulyás Gergely több mint egymillió forinttal támogatta a Lucas 3 mellkaskompressziós készülék beszerzését, a fennmaradó összeget a helyiek gyűjtötték össze.

A miniszter köszöntőjében fontosnak nevezte, hogy a kisebb településeken is komoly fejlesztések valósuljanak meg. Kiemelte a Magyar falu program nyújtotta támogatásokat, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a vidéki emberek minden területen ugyanolyan szolgáltatásokhoz jussanak, mint a nagyvárosiak.

„Az a számtalan előny, ami egyébként együtt jár a vidéki léttel, ne találkozzon azokkal a hátrányokkal, amelyek az infrastruktúra fejletlenségéből következnek” – fogalmazott Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy az utak felújítását tekintve is sokat léptek előre.

A miniszter beszélt arról is, hogy az orvosbéreket sikerült nagy mértékben növelni és az egészségügyi dolgozók esetében is jelentős lépések történtek, de további bérelemelésre is szükség van. Ezt a „nehéz években” is igyekeznek megvalósítani, és mindent megtenni azért, hogy mihamarabb bekövetkezzen – jelezte.

Nyitókép: Vajda János