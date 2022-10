Csodálatosan néz ki a Nyugati pályaudvar

Mostanra a tetőszakasz felújítása a Márványcsarnok, a nemzetközi váró, továbbá a volt ABC, valamint a Ceglédi folyosó fölött is megtörtént. A Nyugati tér felőli irodaszárny és a kapcsolódó előtető tetőszerkezeteinek teljes felújítását is elvégezték a pályaudvaron - írta a MÁV az Infostartnak is elküldött közleményében.

Az örökségvédelmi hatósággal egyeztetetten a Márványcsarnok tetőszerkezetét, a patinázott fémlemezfedést a díszműbádogos munkákkal, az alsó profilos deszkázatot és a padló kőburkolatát is lecserélték. A kőlábazatot, a bazilikális üvegfalat és a vágányok felőli oldalon a felső üvegsávot felújították, a külső téglafelület pedig javították. Az acél tartószerkezet és öntvényelemek felületkezelése és javítása, belső falfelületek vakolása, festése, a világítás felújítása, a villámvédelem és a csatornafűtés kialakítása is megtörtént. Mostantól itt is utastájékoztató monitorok segítik a vonatra várakozókat, az átadásához kapcsolódóan pedig a MÁV-START a pályaudvaron található jegy- és bérletkiadó automaták elrendezését is felülvizsgálta a tapasztalatok alapján. Így mostantól a Váci út felőli üvegcsarnokban 12, a Márványcsarnokban 8, a vágánycsarnokban pedig 4 berendezés szolgálja az utasok gyors és kényelmes jegyvásárlását.

A körútról a 14-17. vágányokhoz vezető Ceglédi folyosón szintén felújították a kőlábazatot és az acél szerkezetű homlokzati üvegfalat, valamint lezajlott az acél tartószerkezet és öntvényelemek szükséges javítása, felületkezelése, a téglafelület javítása, valamint az oldalfali világítás felújítása.

Korábbi munkák

A tetőszerkezet felújítása során a vágánycsarnok belső homlokzatát és a nyílászárókat felújították, a két hosszoldali kőlábazatot cserélték és belső általános világítást építettek ki. A kivitelezés tavaly nyár végén befejeződött. A pályaudvaron diszpécserközpont épült ki, az utastájékoztatás modernizálása jegyében pedig a vágányvégi utastájékoztató táblákat cserélték, korszerűsítették és a Keleti pályaudvarhoz hasonló két nagy LED táblát is teleptettek. Megújult a gyorsétterem teteje és mennyezete, megtörtént a homlokzati hat kisebb toronytető műemléki felújítása teljes tetőhéjazat-cserével, összesen mintegy 8200 négyzetméteren. A faszerkezeteket lecserélték, a fémszerkezeteket felújították, a rekonstrukción átesett tetőszakaszok csapadékvíz-elvezető rendszere is részlegesen új lett. A tetőszigetelésnek köszönhetően már a nagyobb esőzésekkor sem tapasztalható beázás.

A pályaudvar Teréz körút felőli akadálymentes megközelítésére új rámpát alakítottak ki az örökségvédelmi hatósággal egyeztetettek szerint. A pályaudvar területén, saját forrásból a csarnokban a vakok és gyengén látók számára vezető, úgynevezett taktilis sáv készült, aminek megtervezésében a Magyar Vakok- és Gyengénlátók Országos Szövetsége nyújtott segítséget.

További munkák

A Teréz körúti homlokzaton, az észak-nyugati torony felújítási munkálatai megkezdődtek, a dél-keleti tornyon pedig 2023 januárjában indulhatnak a munkák, és várhatóan jövő ősszel, a megújult homlokzat elől elbontják az évek óta meglévő védőtetőt. A 10-13. vágány alatti keresztaluljáró álmennyezetének, világításának és burkolatainak, valamint az aluljáróból felvezető lépcsőkarok mellvédeinek felújítása a tervek szerint, szintén megvalósulhat jövőre. Az itt található, használaton kívüli liftet még idén elbontják, a helyére új, nagyobb kapacitású, akadálymentesítést szolgáló felvonó beépítése várható, aminek kivitelezése is jövőre kezdődhet.

Nyitókép: Fotó: MÁV