Látványos fejlesztésekkel folytatják a Nyugati pályaudvar felújítását – fotók

Februárban a dél-keleti tornyon is megkezdődnek a munkák a Nyugati pályaudvaron. Várhatóan ősszel elbontják a megújult homlokzat elől a védőtetőt, és még az idén megvalósulhat a 10-13. vágány alatti keresztaluljáró álmennyezetének, világításának és burkolatainak, valamint az aluljáróból felvezető lépcsőkarok mellvédjeinek felújítása is. A régi helyett beépítenek egy nagyobb kapacitású felvonót, ami az aluljáró és a peronok közti akadálymentesített közlekedést szolgálja – derül ki a MÁV sajtóközleményéből.

Megtörtént a tetőszakasz felújítása a Márványcsarnok, a nemzetközi váró, a volt ABC, és a Ceglédi folyosó fölött. A Nyugati tér felőli irodaszárny és a kapcsolódó tetőszerkezetek teljes felújítását is elvégezték. Fotó: MÁV

Ősszel látványos előrelépés várható a pályaudvaron: elbontják a Teréz körúti homlokzata előtti, a gyalogos forgalmat akadályozó védőtetőt. Ezzel az országos műemléki védettséget élvező épület ikonikus része újra láthatóvá válik.

A 10-13. vágányok alatt húzódó keresztaluljáró felújítása nyáron kezdődik. A munkák során az aluljáró álmennyezetét 1100 négyzetméternyi felületen kicserélik lámpatestekkel és új elektromos hálózattal. A falburkolatokat nagyjából 500 négyzetméteren, a padlóburkolatot pedig 900 négyzetméteren cserélik ki. A használaton kívüli peronfelvonó helyére pedig új, 1000 kg teherbírású, acél tartószerkezetű lift épül.

Mindemellett idén új vagyonvédelmi videórendszert építenek ki mintegy 246 darab IP kamera felszerelésével a peronokon és a belső tereken egyaránt. Előkészület alatt áll a pénztárcsarnok külső homlokzatának és belső terének, a rendőrségi átjárónak, továbbá a Nyugati téri irodarész külső homlokzatának felújítása is. Fotó: MÁV

Korábbi munkálatok

A 2020 tavaszán elkezdett munkálatok alatt felújították a vágánycsarnok belső homlokzatát és a nyílászárókat, kicserélték a két hosszoldali kőlábazatot, és korszerű belső világítást építettek ki. A kivitelezést tavaly ősszel fejezték be.

A pályaudvaron diszpécserközpont épült ki, az utastájékoztatás modernizálása jegyében pedig új, hangos utastájékoztatás létesült. Lecserélték a vágányvégi utastájékoztató táblákat és az összesítő táblát, korszerűsítették, és két nagy LED táblát is telepítettek. Megújult a gyorsétterem teteje és mennyezete, megtörtént a homlokzati hat kisebb toronytető műemléki felújítása teljes tetőhéjazat-cserével mintegy 8200 négyzetméteren.

Emellett a faszerkezeteket is lecserélték, a fémszerkezeteket felújították, a rekonstrukción átesett tetőszakaszok csapadékvíz-elvezető rendszere is részlegesen új lett. A tetőfedésnek köszönhetően már nincs beázás a nagyobb esőzésekkor. A pályaudvar Teréz körút felőli akadálymentes megközelítésére új rámpát alakítottak ki. A csarnokban a vakok és gyengén látók számára vezető, úgynevezett taktilis sáv készült, aminek megtervezésében a Magyar Vakok- és Gyengénlátók Országos Szövetsége nyújtott segítséget. Megszépült a Márványcsarnok és a Ceglédi folyosó; az automaták pályaudvaron belüli elosztása is még utasbarátabb lett.

Nyitókép: MÁV