Páratlan, európai szintű magyar borászsiker

Október 14. és 16. között tartották a fine wine Oscar-gálájaként is emlegetett II. Golden Vines Awards díjkiosztó ünnepségét. A nagy bejelentések sorában egy magyar név, illetve borászat is szerepelt, kétszer is: idősebb Szepsy István elnyerte a 2022 Golden Vines Hall of Fame Award díjat, azaz bekerült a Hírességek Csarnokába, a Szepsy Pincészet pedig megkapta a 2022 Golden Vines Best Fine Wine Producer in Europe díjat, azaz Európa legjobb pincészetének választották - írta meg a Dining Guide.

Ifjabb Szepsy István az elismerésekkel kapcsolatban elmondta: ez egy olyan díj, amit azoknak osztanak ki - szavazás után -, akik 2022-ben is képesek valami újat, valami meglepőt mutatni, megújulni a borvilágban. Úgy látja, hogy sokat nyomott a latban londoni jelenlétük: a Szepsy Pince olyan borokkal került be, amik Londonban voltak nagyon sikeresek. Azon a piacon 22 éve vannak jelen, emiatt figyelhettek fel rájuk.

"Tulajdonképpen

nem nagyon tudok másik olyan díjat mondani a világon, ami ennyire fontos lenne a márkaépítés szempontjából.

Itt ez most azért kulcsfontosságú, mert a Hall of Fame díj az az egész esemény legnagyobb díja. És azért, mert most először került magyar márka a csúcs nemzetközi márkákkal közös rendezvényre."

A portál az elismerések kapcsán emlékeztetett: egészen pontosan 106 ország 943 vezető borszakértője állította össze a díjazásra felterjesztett borászok és borászatok listáját, majd szavazott a Golden Vines Awards későbbi győzteseire. A szavazók között 56 Master of Wine, 32 Master Sommelier, 72 Advanced Sommelier és 250 WSET diplomás volt. A szavazást a Deloitte LLP független bizottsága bírálta el, a szervező Liquid Icons szavazási szabályainak megfelelően.

Nyitókép: Facebook/Szepsy