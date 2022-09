Részletek – Veszett róka jött át az ukrán határon, egy településen be kell zárni a kutyákat

Közvetlenül az ukrán határ mellett, Botpalád község területén találtak egy idegrendszeri tüneteket mutató rókát, amelyet a vadászok kilőttek. Ezt követően a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata kimutatta, hogy a róka veszettségben szenvedett – nyilatkozta érdeklődésünkre Pallós László, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal országos állatvédelmi főfelügyelője.

A szakértő szerint ez mind közegészségügyi-és állategészségügyi veszély, hiszen

a veszettség olyan vírus okozta betegség, ami állati és emberi tünetekben is megnyilvánul, és következményesen halálos kimenetelű.

A hasonló esetek megelőzése érdekében október 1-jén elkezdik a rókák őszi immunizálását. Ekkor a repülőgépről vakcina tartalmú csalétkeket szórnak a Dunától keletre eső területen a déli, keleti és északkeleti határ menti részeken, mintegy ötven kilométeres sávban.

A róka és a sakál a csalétekbe rejtett vakcináját felvéve immunissá válhat a veszettséggel szemben. A program sikerességét bizonyítja, hogy 2007 óta nem fordult elő veszettség Magyarországon, viszont – ahogy ez esetben is – a szomszédos országokból, Romániából vagy Ukrajnából átjöhet veszett állat. A feltételezések szerint a vadállomány természetes mozgással kerülhetett hazánkba. Ezt bizonyítja, hogy az állatot az ukrán határtól pár kilométerre találták meg.

A szomszédos országban is rendszeresen elvégzik ezt a programot, de a háború miatt az ukrán hatóság az immunizálást idén nem tudta végrehajtani.

Pallós László hangsúlyozta:

"ha valaki rendellenesen viselkedő, idegrendszeri tüneteket mutató, vagy akár emberre támadó vadállatot lát, vagy esetleg elhullott rókatetemet talál, mindenképpen jelentse

az illetékes állategészségügyi hatóságnál".

Emellett a kutyák veszettség elleni oltása is kötelező, de a kijáró macskákat is be kell oltatni. Botpalád község területén kilencvennapos ebzárlatot fognak elrendelni, így kutyát zárt területről csak pórázon és szájkosárral lehet kivinni. A még be nem oltott kutyákat be kell oltani, és a településen lévő macskák vakcinázása is kötelező lesz. A település külterületén az esetleges fertőzés továbbterjedésének megelőzéséért a nem befogható, kóborló, betegségre fogékony húsevő állatokat kilövik.

Pallós László hozzátette: október 3-án lenne egyébként is a repülőgépes csalétekkiszórás ezen a területen, de a mostani eset miatt a hatóság ezt egy gócvakcinázással fogja kiegészíteni. Ezáltal dupla adag csalétket szórnak ki, és a repülőgépes kihelyezés mellett kézi kihelyezést is alkalmaz a hatóság.

Így az érintett területen nagyobb számban tudják felvenni a rókák és a sakálok a vakcina tartalmú csalétket, és immunizálódnak a veszettséggel szemben.

Nyitókép: MTI/Varga György