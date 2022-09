Kárpátalján is sokat tett a Tiszai PET Kupa

Immár három éve dolgoznak együtt a Tisza és mellékfolyóinak ökológiai védelmén és a folyó megtisztításán a háromoldalú összefogással létrejött Hulladékmentes Tisza program szakemberei. Az elmúlt év során a PET Kupa legfőbb törekvése az volt, hogy segítse és felgyorsítsa a kárpátaljai hulladékgazdálkodás kiépítését, hogy a folyó szennyezését már annak forrásánál meg lehessen állítani.

Bár az ukrajnai konfliktus jelentősen megnehezítette a munkát, mégis biztató eredményeket sikerült elérni az ottani hulladékgyűjtési és hulladékkezelési gyakorlatok fejlesztése terén. Kőrösmezőn újabb szelektív hulladékgyűjtő pontok létesültek; ennek és az ehhez kapcsolódó kommunikációs és edukációs kampánynak köszönhetően tovább növekedhetett a folyó elől eltérített hulladék mennyisége:

a Tisza forrásvidékén az elmúlt egy évben 10 tonnával kevesebb hulladék került a folyóba.

Természetesen a PET Kupa esszenciája sem maradhatott el: folyótakarító akciót is tartottak a nyáron, aminek egyik „ékszere” volt a folyóból kiemelt autóroncs – olvasható a Tiszai PET Kupa sajtóközleményében.

Tiszta víz és tisztálkodási lehetőség az ukrajnai menekülteknek

Az ukrajnai konfliktus és a növekvő menekültszám miatt a kárpátaljai lakosság egy része nehezen jut nap mint nap tiszta ivóvízhez, tisztálkodási, mosási lehetőséghez. Ebben nyújt számukra segítséget a PET Kupa szakemberei és külső szakértők által fejlesztett mobil víztisztító konténer. A mobil vízvételi pont többféle funkciót képes ellátni: víztisztítója a Tisza vizét fogyaszthatóvá teszi, de mosási, zuhanyzási lehetőséget is biztosít, illetve teakonyha is található benne, így egyfajta közösségi pontot is jelent a használók számára. A konténer emellett hulladékgyűjtőként és újrahasznosítóként is funkcionál, ahol a lakosság leadhatja az összegyűlt hulladékot.

„A konténer megtestesíti a PET Kupa fő céljait: a tiszta víz biztosítását, a hulladékszennyezés megelőzését és a közösségépítést. A fejlesztés célja, hogy olyan régiókban nyújtson hozzáférési lehetőséget a biztonságos vízhez, ahol jelenleg ez nem mindenki számára adatik meg” – mondta el Molnár Attila Dávid, a PET Kupa társalapítója.

Nyitókép: Tiszai PET Kupa