Olcsóbb lett az üzemanyag, de tartósan nem csökken az ár

Szerdától újra változik az üzemanyagok piaci ára Magyarországon. A 95-ös benzint 656,9 forintért, a gázolajat pedig 788,9 forintért kínálják azoknak, akik a hatósági áras üzemanyagból nem tudnak tankolni. A 95-ös tehát 30, a dízel pedig 35 forinttal lesz olcsóbb hét közepétől.

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint az árcsökkenéshez a forint erősödése járult hozzá.

"Jelentős zuhanást mutatott a múlt héten a Brent típusú olaj hordónkénti ára, és ez nyolcszázalékos csökkentést jelentett csupán egy hét alatt. Itt a változás mértéke az, ami nem mindennapi. Ehhez a forint dollárral szembeni erősödése járult hozzá" – mondta.

A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint a trend folytatódhat. Egri Gábor a Népszavának a hétvégén azt mondta, hogy a világpiaci folyamatokat elnézve októbertől a piaci üzemanyagárak is becsúszhatnak 480 forint alá, így a gazdasági alapja is meglehet az üzemanyag-ársapka kivezetésének.

A Holtankoljak.hu ügyvezetője azonban nem számít tartós benzinárcsökkenésre.

"Az elmúlt hónapok tendenciája azért azt mutatja, hogy

a száz dollár plusz-mínusz tíz dollár az, amit stabilan tart az olaj ára.

Szerintem abból kifolyólag, hogy inkább hiány van jelenleg az üzemanyagpiacon, jelentős csökkenés nem várható, és a háború lezárásáig pedig egész biztos, hogy nagyjából 30-40 dollárig nem fog tudni lecsökkenni az olaj ára" – fogalmazott.

Bujdos Eszter szerint október 1-jén is a jelenlegihez hasonló lehet az üzemanyagok piaci ára. Hozzátette: a nyugat-európai árak is hasonlóan alakulnak. Ezek az országok most igyekeznek leválni az orosz olajról, ezért komoly felvásárlásba kezdtek. Az üzemanyag-hiányos helyzet tehát még hónapokig fennállhat, ami az árakat is magasan tartja majd.

